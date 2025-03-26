Не туда засунул. Приморец получил травму во время ремонта пылесоса
Мотор электротехники сработал, когда внутри его элементов была рука
26 марта 2025, 12:45, ИА Амител
Пылесос / Фото: unsplash.com / Lukas ter Poorten
Житель Приморья получил травму во время ремонта пылесоса. Как сообщает "Восток-Медиа", мужчина засунул руку в мотор, который внезапно сработал: он срезал фалангу пальца и повредил два соседних.
Как рассказали в отделении скорой помощи медсанчасти № 100, накануне к ним обратился местный житель, из руки которого хлестала кровь. Оказалось, что травму он получил во время разбора сломавшейся техники.
Фельдшер оказала первую помощь пострадавшему. После этого медики решили госпитализировать его в Находкинскую больницу. Удастся ли восстановить палец приморцу – не уточняется.
13:17:19 26-03-2025
ТБ никто не отменял.
13:22:23 26-03-2025
В не ту дверь засунул