На Алтае школьница получила травму позвоночника, играя в "цепи кованые"
Со школы, на территории которой это произошло, взыскали 200 тысяч рублей
25 марта 2025, 20:00, ИА Амител
В Павловском районе школьница получила травмы головы, шеи и позвоночника, играя со сверстниками в "цепи кованые" в оздоровительном лагере. Алтайская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда со школы, на территории которой это произошло, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Летом 2023 года несовершеннолетняя, находясь в оздоровительном лагере при МБОУ "Комсомольская СОШ № 1", участвовала в игре "цепи кованые", в ходе которой упала, ударившись головой и спиной о тротуарную плитку. В результате падения девочка получила травму головы, шеи и позвоночника", – говорится в сообщении.
Из-за полученных травм девочка "перенесла физические и нравственные страдания".
По закону ответственность за безопасность ребенка в лагере несут воспитатели. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
"Взыскано 200 тысяч рублей с образовательной организации", – рассказали в прокуратуре.
Ранее ребенок сломал ключицу во время катания на конструкции, установленной на склоне Белой горы в Заринском районе.
20:05:25 25-03-2025
а играй она в куриные бои, сломала бы жизнь и получила бы ребенка. (фильм : Отведи меня к реке 2015 год)
20:38:03 25-03-2025
Депутатам нужно запретить игру "цепи кованые"
Рекомендоаать "цепи разрывные"
21:37:50 25-03-2025
Гость (20:38:03 25-03-2025) Депутатам нужно запретить игру "цепи кованые"Рекомендоаа... рекомендовать - цепи раскованные! для повышения демографии...!
20:50:52 25-03-2025
ждём запрета - цепи, цепи, раскуйте нас!
23:14:41 25-03-2025
Футбол тоже надо запретить. Там часто травмы получают. Вообще почти весь спорт. Теннис настольный вроде безопасен. Но и там найдутся неудачные моменты.
10:30:00 26-03-2025
Гость (23:14:41 25-03-2025) Футбол тоже надо запретить. Там часто травмы получают. Вообщ... запретить вставать с дивана без разрешения
10:32:04 26-03-2025
Гость (23:14:41 25-03-2025) Футбол тоже надо запретить. Там часто травмы получают. Вообщ... в школах-садиках уже почти так и есть. приучают смирно сидеть, потом все дети со скалиозом и гипертонией
08:26:36 26-03-2025
Настольный теннис тоже опасен. Ручку вывихнуть дитка может. Ножку сломать. Там же тоже резкие движения приходится делать. Да и от проигрыша расстроится, будет травма психологическая, придется всю жизнь к психологам ходить.
Зачем работать с чужими детьми? Пусть сидят с родителями до совершеннолетия. Два раза в год в школу в сопровождении родителей для аттестации и все.
10:11:22 26-03-2025
Боже мой! Докатились.... Кто не падал в детстве, руки-ноги не ломал? Столько истерики в обществе по поводу детей. Как вы думаете, зачем?