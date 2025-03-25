На Алтае школьница получила травму позвоночника, играя в "цепи кованые"

Со школы, на территории которой это произошло, взыскали 200 тысяч рублей

25 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Рентген / Фото: Xiao Cui / Unsplash

В Павловском районе школьница получила травмы головы, шеи и позвоночника, играя со сверстниками в "цепи кованые" в оздоровительном лагере. Алтайская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда со школы, на территории которой это произошло, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Летом 2023 года несовершеннолетняя, находясь в оздоровительном лагере при МБОУ "Комсомольская СОШ № 1", участвовала в игре "цепи кованые", в ходе которой упала, ударившись головой и спиной о тротуарную плитку. В результате падения девочка получила травму головы, шеи и позвоночника", – говорится в сообщении.

Из-за полученных травм девочка "перенесла физические и нравственные страдания".

По закону ответственность за безопасность ребенка в лагере несут воспитатели. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

"Взыскано 200 тысяч рублей с образовательной организации", – рассказали в прокуратуре.

Ранее ребенок сломал ключицу во время катания на конструкции, установленной на склоне Белой горы в Заринском районе.