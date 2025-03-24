Жители Алтайского края стали меньше убивать и грабить

Но все равно делают это чаще, чем в среднем по Сибири и России

24 марта 2025, 10:45, ИА Амител

Сотрудники полиции / Фото: amic.ru

Количество преступлений в Алтайском крае сократилось в 2024 году на 9,1%. Жители региона нарушили закон 54,5 тысячи раз. Стало меньше убийств, грабежей и мошенничества, но больше изнасилований и онлайн-преступлений. С такими итогами года перед депутатами парламента в четверг, 27 марта, выступит глава ГУ МВД по региону Сергей Камышев.

Каких преступлений стало меньше?

Прошлый год в регионе в плане преступности был явно лучше позапрошлого. В крае сократилось количество следующих нарушений закона:

на 38,3% (с 913 до 563) – мелких хищений;

на 28,5% (с 221 до 158) – вымогательств;

на 27,5% (348) – инцидентов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов;

на 22,3% (с 130 до 101) – умышленных убийств и покушений на убийство;

на 17,9% (с 10 749 до 8829) – краж всех видов, в том числе денег с банковских счетов и карт, сокращение на 22,9%;

на 14% (с 399 до 343) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью;

на 13,8% (с 311 до 268) – грабежей;

на 10,6% (с 94 до 84) – угонов транспортных средств;

на 10,3% (с 10 633 до 9557) – тяжких и oco6o тяжких преступлений;

на 9,6% (с 7934 до 7171) – мошенничеств.

И все равно ситуация в крае хуже, чем в стране.

"Уровень преступности в крае на 100 тыс. человек составил 1632,7 преступления. Это выше среднего показателя общероссийского уровня преступности (1307,7) и среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (1532,2)", – сказано в докладе.

Каких преступлений стало больше?

Прирост произошел по таким видам преступлений, как:

изнасилования, здесь увеличение сразу на 58,8%, до 54 зарегистрированных случаев в год;

разбойные нападения – на 9,1%, 36 случаев;

хулиганство – с 7 до 24;

онлайн-преступления – на 4,2% (14 236 случаев);

преступления террористического характера – на 40,6% (77 случаев);

налоговые – на 16,1% (36 случаев);

уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций – на 66% (10 фактов).

За год в крае поймали 14,5 тыс. преступников. 60% нарушителей были безработными, почти 2,5 тыс. – женщины, чуть более 4,1 тыс. – люди с непогашенной судимостью, 4,7 тыс. были пьяны и 656 преступников – несовершеннолетние.