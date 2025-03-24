Жители Алтайского края стали меньше убивать и грабить
Но все равно делают это чаще, чем в среднем по Сибири и России
24 марта 2025, 10:45, ИА Амител
Количество преступлений в Алтайском крае сократилось в 2024 году на 9,1%. Жители региона нарушили закон 54,5 тысячи раз. Стало меньше убийств, грабежей и мошенничества, но больше изнасилований и онлайн-преступлений. С такими итогами года перед депутатами парламента в четверг, 27 марта, выступит глава ГУ МВД по региону Сергей Камышев.
Каких преступлений стало меньше?
Прошлый год в регионе в плане преступности был явно лучше позапрошлого. В крае сократилось количество следующих нарушений закона:
- на 38,3% (с 913 до 563) – мелких хищений;
- на 28,5% (с 221 до 158) – вымогательств;
- на 27,5% (348) – инцидентов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов;
- на 22,3% (с 130 до 101) – умышленных убийств и покушений на убийство;
- на 17,9% (с 10 749 до 8829) – краж всех видов, в том числе денег с банковских счетов и карт, сокращение на 22,9%;
- на 14% (с 399 до 343) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью;
- на 13,8% (с 311 до 268) – грабежей;
- на 10,6% (с 94 до 84) – угонов транспортных средств;
- на 10,3% (с 10 633 до 9557) – тяжких и oco6o тяжких преступлений;
- на 9,6% (с 7934 до 7171) – мошенничеств.
И все равно ситуация в крае хуже, чем в стране.
"Уровень преступности в крае на 100 тыс. человек составил 1632,7 преступления. Это выше среднего показателя общероссийского уровня преступности (1307,7) и среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (1532,2)", – сказано в докладе.
Каких преступлений стало больше?
Прирост произошел по таким видам преступлений, как:
- изнасилования, здесь увеличение сразу на 58,8%, до 54 зарегистрированных случаев в год;
- разбойные нападения – на 9,1%, 36 случаев;
- хулиганство – с 7 до 24;
- онлайн-преступления – на 4,2% (14 236 случаев);
- преступления террористического характера – на 40,6% (77 случаев);
- налоговые – на 16,1% (36 случаев);
- уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций – на 66% (10 фактов).
За год в крае поймали 14,5 тыс. преступников. 60% нарушителей были безработными, почти 2,5 тыс. – женщины, чуть более 4,1 тыс. – люди с непогашенной судимостью, 4,7 тыс. были пьяны и 656 преступников – несовершеннолетние.
10:58:22 24-03-2025
Урки на совете планы намечали, как ил лучше грабить-убивать. В банде была баба, звали её Мурка, сильная и ловкая была.
11:04:13 24-03-2025
Что-бы меньше было жуликов в обществе и что-бы обществу не содержать жулика в тюрьме, нужно может быть сократить популяцию жуликов по примеру СССР и других стран?
Изнасиловал - днк тест уже давно в практике, значит доказан его вред обществу. Пусть на рудниках доживает каждый день жизни вымаливая.
11:46:39 24-03-2025
Когда Вы последний раз видели наряд ППС или ДПС. И опять же Гость прав есть опыт СССР. Обязательно возврат украденного. Не выйдет из тюрьмы пока не отработает нанесенный ущерб.
21:01:57 24-03-2025
Гость (11:46:39 24-03-2025) Когда Вы последний раз видели наряд ППС или ДПС. И опять же ... Так пойдёт и вовсе не докричишься. Навскидку: По официальной статистке в настоящий момент укомплектованность кадрами в МВД в РФ составляет 25-30%. Причины банальные низкая заработная плата, из-за нехватки кадров большая нагрузка на имеющихся сотрудников, давление со стороны руководителей (выполнение нереальных планов, запрет на отгулы и т.д.
14:17:07 24-03-2025
Почему-то про 228 -е статьи (за наркотики, сбыт, приобретение) нет упоминания.
18:24:47 24-03-2025
Деньги портят человек. Нет денег, пошел убивать и грабить.