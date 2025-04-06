Не удержались. Барнаульские школьники сами очистили скейт-парк в "Юбилейном"

Нужно подождать, пока площадка обсохнет, но скейтеры уже открыли сезон

06 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: паблик "Дерты, памп и скейтпарк Барнаул парк Юбилейный" во "ВКонтакте"

В Барнауле школьники расчистили фигуры в скейт-парке в "Юбилейном". Об этом местные скейтеры рассказали в своем сообществе во "ВКонтакте".

"Школьники не удержались и расчистили фигуры в скейт-парке", – говорится в публикации.

Отмечается, что нужно еще несколько дней, чтобы площадка в скейт-парке подсохла, но "некоторые уже открыли сезон".

Барнаульских скейтеров призывают быть осторожными и не кататься по мокрым фигурам.