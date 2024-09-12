Скейт-парк в "Юбилейном" еще не доделали, а на нем уже не протолкнуться. Фото
В самом большом парке Барнаула идет к завершению третий этап благоустройства
12 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Реконструкция парка "Юбилейный" в Барнауле продолжается полным ходом, и горожане уже могут оценить масштаб проведенных работ. За последние месяцы были обустроены новые пешеходные дорожки, установлены современные уличные тренажеры, а также созданы зоны отдыха с удобными лавочками и урнами.
Некоторые территории парка еще находятся в процессе обустройства. Так, например, детская площадка, скейт-парк и памп-трек пока не полностью готовы к приему посетителей. Несмотря на это, юные барнаульцы уже активно осваивают те объекты, которые были открыты. Памп-трек и спортивные площадки стали излюбленными местами для катания на велосипедах, роликах и самокатах. Стоит отметить, что некоторые подростки не всегда бережно относятся к новому оборудованию, что вызывает обеспокоенность у местных жителей.
Напомним, благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году на работы было выделено 131,5 млн рублей.
Как выглядит парк сейчас – в нашей фотоленте.
08:25:10 12-09-2024
Дорогие друзья, кто мне объяснит - почему у нас до этого было все плохо с парками? Много лет.
10:12:41 12-09-2024
Гость (08:25:10 12-09-2024) Дорогие друзья, кто мне объяснит - почему у нас до этого был... Так Салтыков-Щедрин об этом уже говорил.
12:03:47 12-09-2024
Почему бы не закрыть парк до полной готовности..
Извините, но люди у нас в основном безответственные к якобы "чужому имуществу"
Не получится так, что к открытию многое будет иметь потрёпанный вид..
Да и камеры от вандалов ставить обязательно надо..
12:41:34 12-09-2024
Ольга (12:03:47 12-09-2024) Почему бы не закрыть парк до полной готовности..Извините... Парк уже имеет потрёпанный вид. Многое, что было сделано в прошлом году, а именно-разные дорожки, пришли практически в негодность-покрытие смыло или размыло, по дорожкам ездит тяжелая техника, разрушая бордюры, вдоль дорожек трава и кустарник не убирается совсем, значит в следующем году начнется прорастание сквозь асфальт ... Содержится в порядке только центральная аллея. Все остальное уже в мусоре, грязи, траву ни разу в этом году не стригли, вдоль ул. гущина полынь в человеческий рост и вырубленные кустарники снова выросли. Мусор в самом парке тоже прибавилось-вдоль все тех же неубираемых дорожек. Да,в центре все красиво, а далее , видимо, и так сойдет. Ну а что, деньги освоены. А то,что надо поддерживать парк в нормальном состоянии,видимо, неважно
13:40:07 12-09-2024
и конечно как по шаблону кучка тупых малолетних даунов побежали на рампы, ноги бы переломать скейтерам.
и что самое противное туда попрутся яжематери со своими тупыми личинками.