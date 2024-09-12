Скейт-парк в "Юбилейном" еще не доделали, а на нем уже не протолкнуться. Фото

В самом большом парке Барнаула идет к завершению третий этап благоустройства

12 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в сентябре 2024 года / Фото: amic.ru

Реконструкция парка "Юбилейный" в Барнауле продолжается полным ходом, и горожане уже могут оценить масштаб проведенных работ. За последние месяцы были обустроены новые пешеходные дорожки, установлены современные уличные тренажеры, а также созданы зоны отдыха с удобными лавочками и урнами.

Некоторые территории парка еще находятся в процессе обустройства. Так, например, детская площадка, скейт-парк и памп-трек пока не полностью готовы к приему посетителей. Несмотря на это, юные барнаульцы уже активно осваивают те объекты, которые были открыты. Памп-трек и спортивные площадки стали излюбленными местами для катания на велосипедах, роликах и самокатах. Стоит отметить, что некоторые подростки не всегда бережно относятся к новому оборудованию, что вызывает обеспокоенность у местных жителей.

Напомним, благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году на работы было выделено 131,5 млн рублей.

Как выглядит парк сейчас – в нашей фотоленте.