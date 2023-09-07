Не включал звезду. Юрий Лоза объяснил, почему Шатунов был популярным

По его словам, певец адекватно относился к своей известности

07 сентября 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: vk.com/shatunov.yuriy

Российский певец Юрий Лоза поделился мнением об умершем солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове. Его слова передает "МК".

По мнению Лозы, в росте популярности Шатунова сыграли несколько факторов: внешность, голос, биография и развитие индустрии кассетной музыки. Он также добавил, что у Шатунова не было врагов.

Лоза рассказал, что встречался с Юрием Шатуновым незадолго до его смерти на одном из телешоу. Певец заявил ,что его коллега по цеху всегда адекватно относился к своей популярности.

"Не включал звезду", – пояснил Лоза.

Ранее на могиле Юрия Шатунова установили бронзовый памятник.