Павел Дуров заявил, что у него нет "ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт"
Об этом основатель Telegram сказал Такеру Карлсону
17 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона
Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что уже десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов".
"И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – добавил бизнесмен.
Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым вышло 17 апреля. Это был первый разговор бизнесмена на камеру с 2016 года.
Во время диалога Дуров много говорил о Telegram, пожаловался на американские спецслужбы и обсудил с Карлсоном Илона Маска.
09:56:08 17-04-2024
"десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов".. " при разумном варианте они должны работать (экология, нищета, наука ...).
10:03:51 17-04-2024
нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт --- фигня какая то, где то напротив его фамилии написаны числа. Могут исчезнуть. Может трындит
11:10:58 17-04-2024
Ой, богатенький Буратино! Сейчас поплачу по такой судьбе!
12:08:06 17-04-2024
Зарабатывает деньги ради денег, как Мавроди, только Мавроди плохо кончил. Хоть бы стадион какой построил.
15:10:09 17-04-2024
Только Волга есть и прицеп. Слыхали мы про такое.....
18:36:27 17-04-2024
Гость (15:10:09 17-04-2024) Только Волга есть и прицеп. Слыхали мы про такое........ Я читал, что он все время передвигаетсяс командой по миру и останавливается в отелях, движимостьи недвижимость не нужны при его жизни. А что есть деньги - да, есть.