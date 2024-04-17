Павел Дуров заявил, что у него нет "ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт"

Об этом основатель Telegram сказал Такеру Карлсону

17 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что уже десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов".

"И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – добавил бизнесмен.

Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым вышло 17 апреля. Это был первый разговор бизнесмена на камеру с 2016 года.

Во время диалога Дуров много говорил о Telegram, пожаловался на американские спецслужбы и обсудил с Карлсоном Илона Маска.