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Павел Дуров заявил, что у него нет "ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт"

Об этом основатель Telegram сказал Такеру Карлсону

17 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона
Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что уже десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов".

"И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – добавил бизнесмен.

Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым вышло 17 апреля. Это был первый разговор бизнесмена на камеру с 2016 года.

Во время диалога Дуров много говорил о Telegram, пожаловался на американские спецслужбы и обсудил с Карлсоном Илона Маска.

интервью

Комментарии 6

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dok_CФ

09:56:08 17-04-2024

"десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов".. " при разумном варианте они должны работать (экология, нищета, наука ...).

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Гость

10:03:51 17-04-2024

нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт --- фигня какая то, где то напротив его фамилии написаны числа. Могут исчезнуть. Может трындит

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Лиса

11:10:58 17-04-2024

Ой, богатенький Буратино! Сейчас поплачу по такой судьбе!

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Вася

12:08:06 17-04-2024

Зарабатывает деньги ради денег, как Мавроди, только Мавроди плохо кончил. Хоть бы стадион какой построил.

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Гость

15:10:09 17-04-2024

Только Волга есть и прицеп. Слыхали мы про такое.....

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Пузырек

18:36:27 17-04-2024

Гость (15:10:09 17-04-2024) Только Волга есть и прицеп. Слыхали мы про такое........ Я читал, что он все время передвигаетсяс командой по миру и останавливается в отелях, движимостьи недвижимость не нужны при его жизни. А что есть деньги - да, есть.

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