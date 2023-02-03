Не закрывают. В чём смысл "скандального" объединения женских консультаций в Бийске?

В региональном Минздраве объяснили переезд отделения, из-за которого горожане собрались писать Путину

03 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: "Бийский рабочий"

Весь объём медицинской помощи сохранится после объединения женских консультаций в Бийске. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края. С 1 февраля консультация первой поликлиники наукограда переехала и начала вести приём на базе Центральной городской больницы. Изменения вызвали гнев местных жителей: они жалуются на "оптимизацию" и собираются писать Виктору Томенко, Михаилу Мишустину и Владимиру Путину.

Но в Минздраве настаивают, что после объединения жительницы Бийска начнут получать более качественную медпомощь.

Всех врачей за один день

Женская консультация бийской поликлиники № 1 долгое время располагалась в корпусе по адресу ул. Мухачёва, 135. Но теперь второй этаж здания закрыли на ремонт, а пациенток начали принимать в Центральной городской больнице, на ул. Садовой, 210. Таким образом, две консультации соединили в одну.

В Минздраве региона считают, что беременным бийчанкам после объединения будет гораздо удобнее получать медпомощь. В ЦГБ их принимают отдельно от общего потока пациентов, а время подбирают так, чтобы женщина прошла всех необходимых врачей за один день.

"Постановка беременных на учёт происходит в день обращения. Совместно с пациенткой определяется удобный день для сдачи всех необходимых анализов, которые будут готовы в течение одного-двух дней. Так как узкие специалисты находятся в одном месте, беременная женщина в течение одного дня проходит срезу всех врачей: терапевта, окулиста, стоматолога, кардиолога и уролога. Также в случае необходимости здесь можно получить консультацию медицинского психолога и социального работника", – пояснили в пресс-службе краевого Минздрава.

Также на базе больницы работает филиал Алтайского краевого перинатального центра. Поэтому у медучреждения есть возможности, которых не было в первой поликлинике. Здесь более современное оборудование для ультразвуковой диагностики, а также есть возможность проконсультироваться с врачом-генетиком.

Кроме того, на ул. Садовой больше возможностей помочь беременным со средней и высокой группой перинатального риска, пояснила главврач ЦГБ Светлана Назарова.

"На этой площадке при возникновении острых ситуаций мы сможем гораздо быстрее оказать помощь нашим пациенткам, так как женская консультация поликлиники ЦГБ находится на одной территории с роддомом и гинекологическим отделением стационара", – рассказала специалист.

А главное – всё это находится на территории одной больницы. Поэтому женщинам, обратившимся за помощью, не придётся "мотаться" по разным медучреждениям, объяснили в краевом Минздраве.

Рак обнаружат раньше

Назарова также рассказала, что в Центральной горбольнице работает новый цифровой маммограф экспертного класса. Плюс в медучреждении можно сдать анализы на онкоцитологию и вирус папилломы человека. Благодаря этому у пациенток, обратившихся на ул. Садовую, рак могут выявить на самых ранних стадиях и быстрее начать лечение.

Ездить придётся не всегда

В Минздраве также сообщили, что первичный приём и осмотр планируется проводить и на базе первой поликлиники, так что ездить на ул. Садовую придётся не всегда.

Записаться на консультацию можно не только в ЦГБ, но и через кол-центр и регистратуру поликлиники № 1, а также через "Госуслуги".

Беременных, состоявших на учёте в поликлинике, будут и дальше наблюдать их доктора.

Что взбесило бийчан?

Жительницы Бийска недовольны, что после переезда консультации им придётся проделывать более долгий и сложный путь. Как пишет "Бийский рабочий", беременным придётся либо ехать десять остановок, после чего идти пешком, либо трястись в переполненном автобусе. Они убеждены, что в наукограде проводят безжалостную "оптимизацию" и ставят над жителями эксперименты.

При этом работа женской консультации в поликлинике № 1 людей тоже не устраивала: по их словам, в последнее время там принимало всего три гинеколога.

Взбешённые бийчанки рассказали "Бийскому телевидению", что собираются написать открытое письмо губернатору Виктору Томенко. После этого они намерены рассказать о проблеме премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину.

Главврач Центральной горбольницы уже заявила, что готова встретиться с недовольными бийчанами и ответить на все их вопросы.