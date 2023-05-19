Неадекват гонялся за детьми с топором в Камне-на-Оби
Когда мужчине сделали замечание, он перевооружился на грабли и стал кидаться на взрослых
19 мая 2023, 08:40, ИА Амител
В Камне-на-Оби неадекватный мужчина, вооружённый топором, гонялся за детьми. Об этом сообщает портал "Каменские новости".
Как рассказала местная жительница, она заметила происходящее, когда подходила к дому, остановила мужчину и спросила о том, что случилось. В ответ он заявил, что дети якобы оскорбляют его и нюхают клей.
Горожанка добавила, что дебошира удалось отвлечь, а в это время подъехал сосед, который помог. В то же время вызвали полицию. Мужчина же, по её словам, спрятал топор в люк, перевооружился на грабли и стал угрожать соседу.
Правоохранители прибыли на место и увезли хулигана.
09:16:54 19-05-2023
А может реально его дети довели до белого каления? НА видео видно, что они не уходят, а ждут когда он поближе подойдет...
10:38:41 19-05-2023
Дмитрий (09:16:54 19-05-2023) А может реально его дети довели до белого каления? НА видео ... я правильно понимаю, что если вам что-то не понравится, вы возьмете топор и будете гоняться за тем, кто вам чем-то не угодил? А потом будете спрашивать, за что вас посадили?..
13:26:54 19-05-2023
Гость (10:38:41 19-05-2023) я правильно понимаю, что если вам что-то не понравится, вы в... Читайте внимательно. Одно дело не нравится, другое дело травля. Думаю, Вас тоже можно довести до такого состояния, когда вы не будете отдавать себе отчет в поступках
09:27:52 19-05-2023
Дети нюхоют клей и оскорбляют деда... На этом ОДНщицы могут не мало нарубить палок
10:25:15 19-05-2023
Пенсионера обидеть может каждый.Без топора они абсолютно беззащитны.
10:38:07 19-05-2023
Дети пионерского возраста оскорбляли пенсионера.
10:55:21 19-05-2023
Гость (10:38:07 19-05-2023) Дети пионерского возраста оскорбляли пенсионера.... и это в День Пионерии, безобразие
11:06:38 19-05-2023
Гость (10:55:21 19-05-2023) и это в День Пионерии, безобразие... И никто не вспомнит про этот замечательный праздник.А вот про Иова Горошника вспомнили...
11:05:03 19-05-2023
Гость (10:38:07 19-05-2023) Дети пионерского возраста оскорблял пенсионеров Пионеры наших бьют!
12:01:28 19-05-2023
Слушайте, фельетон!
12:11:28 19-05-2023
Гость (10:38:41 19-05-2023) я правильно понимаю, что если вам что-то не понравится, вы в... 23 И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! 24 Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка. (4Цар.2:23-24) Это из Библии, о пророке Елисее. Вы же не против верующих?
15:41:25 19-05-2023
И все здесь оправдывают деда с топором, мир сошел с ума.
16:28:08 19-05-2023
Гость (15:41:25 19-05-2023) И все здесь оправдывают деда с топором, мир сошел с ума.... Действительно, мир сошел с ума. Неуважение к старшим- верный путь к деградации...
21:42:47 19-05-2023
Гость (16:28:08 19-05-2023) Действительно, мир сошел с ума. Неуважение к старшим- верный... Вот вы как сплетники здесь собрались. Один сплетник брянул "может реально его дети довели до белого каления?", а другие балбесы подхватили. Вы там свечку держали, что любым словам верите?
21:40:56 19-05-2023
Гость (13:26:54 19-05-2023) Читайте внимательно. Одно дело не нравится, другое дело трав... Если взрослый человек не отдает себе отчет в поступках, то он НЕАДЕКВАТ. Таких изолировать нужно от общества. Иначе может получиться как в кино: "Мамуля прям не хороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают... Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!".
08:22:42 20-05-2023
Гость (21:40:56 19-05-2023) Если взрослый человек не отдает себе отчет в поступках, то о... а если дети ,чувствующие свою безнаказанность,доводят человека до не вменяемого состояния,их тоже надо изолировать от общества.А то получиться как в жизни-сколько малолетних стрелков пришло уже пострелять в школах?
08:27:11 20-05-2023
да не было ни какой опасности,даже видео снимала тетка,топор был в левой руке,он им не размахивал.