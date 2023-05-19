Неадекват гонялся за детьми с топором в Камне-на-Оби

Когда мужчине сделали замечание, он перевооружился на грабли и стал кидаться на взрослых

19 мая 2023, 08:40, ИА Амител

В Камне-на-Оби неадекватный мужчина, вооружённый топором, гонялся за детьми. Об этом сообщает портал "Каменские новости".

Как рассказала местная жительница, она заметила происходящее, когда подходила к дому, остановила мужчину и спросила о том, что случилось. В ответ он заявил, что дети якобы оскорбляют его и нюхают клей.

Горожанка добавила, что дебошира удалось отвлечь, а в это время подъехал сосед, который помог. В то же время вызвали полицию. Мужчина же, по её словам, спрятал топор в люк, перевооружился на грабли и стал угрожать соседу.

Правоохранители прибыли на место и увезли хулигана.