Жителя алтайского села осудят за убийство знакомых, которые пытались угнать его авто

Вместе с другом он закопал тела потерпевших, а позднее перезахоронил их, замаскировав происшествие под безвестное исчезновение

17 мая 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Житель Солтонского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух односельчан, которое замаскировали под безвестное исчезновение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следователей, 16 октября 2022 года в одном из сёл района 30-летний сельчанин распивал спиртное, когда к ним приехали двое знакомых. Вместе они отправились на охоту на автомобиле обвиняемого.

"Оставив машину на участке пустынной местности, водитель с другом пошли за патронами к родственнику, работавшему недалеко, а по возвращении увидели, что оставшиеся в машине односельчане пытаются угнать автомобиль", – заявили в ведомстве.

Сделав два смертельных выстрела в голову и туловище каждого из них, обвиняемый убил мужчин. Позднее, с помощью друга, они закопали тела потерпевших.

На следующий день мужчины, приехав на место происшествия, увидели, что плохо скрыли следы преступления и перезахоронили потерпевших. Однако избежать правосудия не удалось – преступление было раскрыто спустя две недели, несмотря на стремление злоумышленников отвести от себя подозрение.

Обвиняемый вину в содеянном признал. Свои действия он объяснил личной неприязнью к одному из потерпевших – на протяжении длительного времени он унижал и оскорблял его.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд. Его 27-летний знакомый уже привлечён к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).