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Неадекватный мужчина голышом прыгнул в Москву-реку, чтобы переродиться

Пловца выловили и отправили в психоневрологический диспансер

24 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

49-летнего москвича выловили из Москвы-реки спасатели. Оказалось, что он занырнул туда самостоятельно.

Как сообщает телеграм-канал "112", 49-летний мужчина разделся догола и спрыгнул с Андреевского пешеходного моста. Начал тонуть, но на помощь вовремя пришли сотрудники спасательной службы. Они выловили мужчину и подняли на сушу.

Москвич пояснил, что в воде он оказался не просто так – прыгнул, потому что хотел переродиться.

На процедуру перерождения его оправили в психоневрологический диспансер.

Москва Происшествия мужчины и женщины

Комментарии 3

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Гость

09:25:18 24-04-2023

Он в ней там не растворился, как в кислоте ? :-)

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Элен без ребят

13:40:14 24-04-2023

так переродился ихтиандр или нет?

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Гость

13:47:12 24-04-2023

Элен без ребят (13:40:14 24-04-2023) так переродился ихтиандр или нет? ... На процедуру перерождения его оправили в психоневрологический диспансер.)))

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