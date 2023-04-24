Неадекватный мужчина голышом прыгнул в Москву-реку, чтобы переродиться

Пловца выловили и отправили в психоневрологический диспансер

24 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

49-летнего москвича выловили из Москвы-реки спасатели. Оказалось, что он занырнул туда самостоятельно.

Как сообщает телеграм-канал "112", 49-летний мужчина разделся догола и спрыгнул с Андреевского пешеходного моста. Начал тонуть, но на помощь вовремя пришли сотрудники спасательной службы. Они выловили мужчину и подняли на сушу.

Москвич пояснил, что в воде он оказался не просто так – прыгнул, потому что хотел переродиться.

На процедуру перерождения его оправили в психоневрологический диспансер.