Неадекватный мужчина голышом прыгнул в Москву-реку, чтобы переродиться
Пловца выловили и отправили в психоневрологический диспансер
24 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
49-летнего москвича выловили из Москвы-реки спасатели. Оказалось, что он занырнул туда самостоятельно.
Как сообщает телеграм-канал "112", 49-летний мужчина разделся догола и спрыгнул с Андреевского пешеходного моста. Начал тонуть, но на помощь вовремя пришли сотрудники спасательной службы. Они выловили мужчину и подняли на сушу.
Москвич пояснил, что в воде он оказался не просто так – прыгнул, потому что хотел переродиться.
На процедуру перерождения его оправили в психоневрологический диспансер.
09:25:18 24-04-2023
Он в ней там не растворился, как в кислоте ? :-)
13:40:14 24-04-2023
так переродился ихтиандр или нет?
13:47:12 24-04-2023
Элен без ребят (13:40:14 24-04-2023) так переродился ихтиандр или нет? ... На процедуру перерождения его оправили в психоневрологический диспансер.)))