Россиянка украла деньги у осиротевших племянников, чтобы купить дорогого шпица
Женщина забрала в больнице личные вещи сестры, включая банковские карты и телефон
21 апреля 2023, 13:16, ИА Амител
В Воронежской области женщина украла деньги у трёх своих племянников, у которых ранее мать погибла в ДТП, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 21-летний житель, у покойной матери которого похитили деньги с банковских счетов.
"В день смерти женщины её личные вещи забирала 38-летняя двоюродная сестра. Поняв, что у неё в руках находятся различные карты кредитных организаций и мобильный телефон, она попробовала осуществить перевод денежных средств на свои счета. И таким образом смогла похитить 390 000 рублей", – рассказали в ведомстве.
Женщина призналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды, в том числе на покупку щенка породы шпиц. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
13:24:44 21-04-2023
Зоошиза.
13:42:54 21-04-2023
Родственные связи они такие. Потом будет носить цветы на могилку и спасибо говорить.
13:56:05 21-04-2023
Вот это и есть озверение... Когда собака важнее собственных племянников.
14:39:54 21-04-2023
Зачем сделан этот акцент на покупку собаки? Чтобы стимулировать ненависть к животным? Щенок шпица самый дорогой стоит 50 тыс. , а она сняла 390 тыс.
15:08:22 21-04-2023
ничего не осталось святого в людях. Если забирала вещи , значит отношения близкие были. Как она теперь в семье общаться будет, это же такой позор и так низко. Надеюсь оно того стоило и 390 косарей важнее семьи. ...