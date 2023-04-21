Россиянка украла деньги у осиротевших племянников, чтобы купить дорогого шпица

Женщина забрала в больнице личные вещи сестры, включая банковские карты и телефон

21 апреля 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Воронежской области женщина украла деньги у трёх своих племянников, у которых ранее мать погибла в ДТП, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 21-летний житель, у покойной матери которого похитили деньги с банковских счетов.

"В день смерти женщины её личные вещи забирала 38-летняя двоюродная сестра. Поняв, что у неё в руках находятся различные карты кредитных организаций и мобильный телефон, она попробовала осуществить перевод денежных средств на свои счета. И таким образом смогла похитить 390 000 рублей", – рассказали в ведомстве.

Женщина призналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды, в том числе на покупку щенка породы шпиц. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.