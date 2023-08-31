Неадекватный парень сбежал от скорой помощи в Барнауле

Он кричал, что у него есть семья и он не хочет сидеть

31 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Молодого парня, демонстрирующего очень странное поведение, заметили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам автора сообщения, неадеквата увидели у дома по адресу Союза Республик 33. Сначала он ходил из стороны в сторону, а затем упал в траву и лежал. Алкоголем от него не пахло, так что очевидцы предположили, что он употребил наркотики.

Парню вызвали скорую, но когда врачи приехали, он сбежал, крича о том, что у него семья и он не хочет сидеть.