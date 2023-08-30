Соцсети: парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку у ТЦ в Барнауле и сбежал
По словам родственника девочки, парень сказал что "он не виноват" и поехал дальше
30 августа 2023, 20:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У центрального входа в ТЦ "Арена" парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. Об этом пишет сообщество Barnaul 22.
"После происшествия парень уехал дальше со словами - "Я не виноват". На данный момент ребенка везут в больницу", — рассказал родственник девочки.
Мать ребенка в комментариях отметила, что догнать правонарушителя "на своих двоих" было бы невозможно, а вместе с ней был еще один ребенок. Сейчас родители ищут свидетелей происшествия, и, вероятно, собираются обратиться в полицию.
21:57:32 30-08-2023
Он не виноват в том, что его в роддоме на пол уронили...уже по тротуарам стало опасно ходить из-за этих недоумков, надо башкой на 360° крутить
22:18:10 30-08-2023
Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчиваются городские начальники? Ждем еще детские трагедии? Кто-нибудь возьмет на себя ответственность в решении этого вопроса?
00:02:27 31-08-2023
Да они катаются около входа в ТРЦ, не удивительно что сбили.
00:36:36 31-08-2023
меня каждый день наезжают самокаты и велосипедисты, управы нет еще и матерят меня
07:34:02 31-08-2023
дмитрий (00:36:36 31-08-2023) меня каждый день наезжают самокаты и велосипедисты, управы н... Митя, судя по твоим комментариям здесь, тебя действительно каждый день головой об асфальт роняют)
07:11:22 31-08-2023
...так у прокатчика, если это был прокатный самокат можно выяснить что за ЧМО...
07:45:55 31-08-2023
Всегда примерно этого ждал. И еще не вечер
12:47:11 31-08-2023
Гость (07:45:55 31-08-2023) Всегда примерно этого ждал. И еще не вечер... с начала 2023 года в Барнауле сильно пострадали от самокатов (сбиты самокатами) 7 детей. СЕМЬ семей в горе и ужасе, этого мало? дурацкая дебильная затея. Вводите ответственность за дтп с самокатами на арендодателей этих чертовых повозок, тогда ситуация может измениться. А может и нет, лучше полностью запретить, как в Париже
12:45:20 31-08-2023
посмотрите по камерам, у Арены их куча, наверняка есть запись. а этому щеглу нужно явиться с повинной, предложить помощь в лечении - деньги. и на коленях молить прощения у несчастного ребенка за боль и страх и теперь долго травмы лечить и восстанавливать. сотрясение, ушибы и очень сильный испуг.
13:08:31 31-08-2023
Действительно страшно ходить по тротуарам - постоянная угроза сзади, и от тебя ничего не зависит. Надо смотреть под ноги( тротуар не ровный) и по сторонам, чтобы не попасть под машину, а еще и постоянно оборачиваться назад...
15:09:15 31-08-2023
Может я не по тем тротуарам хожу? меня не сбивают, хотя прохожу ежедневно 12 км по городу
19:38:35 31-08-2023
Гость (15:09:15 31-08-2023) Может я не по тем тротуарам хожу? меня не сбивают, хотя прох... "Мадемуазель Бриссар, если к Вам не прижимаются в метро, то это вовсе не означает, что метро в Париже не существует."
16:07:58 31-08-2023
Не пойму в чем проблема. если виновник ДТП скрылся, есть покрайней мере известный АРЕНДОДАТЕЛЬ. Нужно возложить ответственность на арендодателя самокатов. Пусть либо сам отвечает и выплачивает, либо расследует, у нихв базе есть история движений их транспортов, а так же привязаныне номера, а это уже и чаще всего паспортные данные на кого оформлен номер, уже что то. В любом случае при желании найти можно. Но чтобы это желание появилось, нужно брать конкретно за яйца и сжимать. Чтобы шевелились!