Соцсети: парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку у ТЦ в Барнауле и сбежал

По словам родственника девочки, парень сказал что "он не виноват" и поехал дальше

30 августа 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У центрального входа в ТЦ "Арена" парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. Об этом пишет сообщество Barnaul 22.

"После происшествия парень уехал дальше со словами - "Я не виноват". На данный момент ребенка везут в больницу", — рассказал родственник девочки.

Мать ребенка в комментариях отметила, что догнать правонарушителя "на своих двоих" было бы невозможно, а вместе с ней был еще один ребенок. Сейчас родители ищут свидетелей происшествия, и, вероятно, собираются обратиться в полицию.