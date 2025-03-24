Неадекватный мужчина громил машины и кричал на прохожих в Волгограде

Буйного горожанина задержали после того, как он спрыгнул со второго этажа

24 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неадекватный мужчина разгромил несколько автомобилей во дворе дома на улице Таращанцев в Волгограде. Как сообщает издание "Новости Волгограда", мужчину задержали после погони.

По словам свидетелей, инцидент произошел возле дома № 83. Мужчина в неизвестном состоянии начал ломать одну машину, затем перебежал ко второй, выбил в ней окно, забрался внутрь и уже оттуда выбил заднее стекло ногами.

"Мужчина бегал от улицы Хользунова до Ватутина, кричал, пугал прохожих, повредил до пяти автомобилей, забежал в подъезд жилого дома, а затем спрыгнул со второго этажа", – заявили очевидцы.

В результате вандала удалось задержать. Его увезли в специализированное медицинское учреждение. Что стало причиной обострения – неизвестно.