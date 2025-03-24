Сильный ветер мешал тушить пожар во Владивостоке, уничтоживший 22 автомобиля

На полную ликвидацию возгорания потребовалось два с половиной часа

24 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Сгоревшие авто / Кадр из видео пресс-службы прокуратуры Приморья

Два с половиной часа потребовалось пожарным на полную ликвидацию крупного пожара на автостоянке во Владивостоке, который уничтожил более 20 автомобилей. Об этом сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 05:27 по местному времени. Уже вскоре пожарные прибыли на место и начали борьбу с пламенем, осложняли процесс тушения большая площадь горения, высокая температура и сильный ветер.

Уже в 06:38 возгорание удалось локализовать, а ликвидировать пламя – в 06:41. Затем сотрудники МЧС проверили смежные помещения и занялись проливкой конструкций. О полной ликвидации сообщили в 08:01.

Напомним, что всего в пожаре было уничтожено 22 автомобиля. По данным прокуратуры, причиной инцидента мог стать поджог машины неизвестным.