Небензя рассказал, при каких условиях Россия может рассмотреть прекращение огня

По мнению дипломата, в разрешении конфликта необходимо видеть шаги и другой стороны

31 мая 2025, 12:36, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия в принципиальном плане готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Однако для этого должны быть соблюдены условия:

остановить поставки странами Запада вооружений Киеву;

прекратить мобилизацию на Украине.

По словам дипломата, такое решение могло бы позволить выйти на решение первопричин конфликта. Но чтобы добиться этого, необходимо видеть встречные шаги и другой стороны.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что делегация РФ направляется в Стамбул, чтобы продолжить переговоры с представителями Украины утром 2 июня.