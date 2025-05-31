Небензя рассказал, при каких условиях Россия может рассмотреть прекращение огня
По мнению дипломата, в разрешении конфликта необходимо видеть шаги и другой стороны
31 мая 2025, 12:36, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Россия в принципиальном плане готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
Однако для этого должны быть соблюдены условия:
- остановить поставки странами Запада вооружений Киеву;
- прекратить мобилизацию на Украине.
По словам дипломата, такое решение могло бы позволить выйти на решение первопричин конфликта. Но чтобы добиться этого, необходимо видеть встречные шаги и другой стороны.
30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что делегация РФ направляется в Стамбул, чтобы продолжить переговоры с представителями Украины утром 2 июня.
12:41:42 31-05-2025
время подпирает - статистика фиксирует третий месяц падение промпроизводства.
звоночек, надо активизироваться. давить коррупцию, мочить шпионов.
17:00:31 31-05-2025
Мусик (12:41:42 31-05-2025) время подпирает - статистика фиксирует третий месяц падение ... А против статистики не попрешь. Только против свободно балакающих
12:49:50 31-05-2025
А ей кто рассказал ?
13:23:34 31-05-2025
Переговоры в стиле американского шоу. Ничего не происходит, но очень интересно.
18:47:53 31-05-2025
Наверняка ход переговоров задокументирован и потом будет лежать в архиве , в документах будет указано кто именно и о чём кому преподносил . Через лет 50 , эти документы из архивов можно будет почитать . ( Не исключено , что через 50 лет уже будет сделана машина времени и из будущего смогут адекватно реагировать на написанное в документах из архивов . )
13:58:10 31-05-2025
Он же не в окопе. Может рассуждать
18:59:22 31-05-2025
Если сыновей этих Небеньзей мобилизовать, то война через день закончится