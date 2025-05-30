Захарова раскрыла состав российской делегации на предстоящих переговорах в Стамбуле
Встреча может состояться 2 июня
30 мая 2025, 08:30, ИА Амител
Состав делегации России во втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Та же российская делегация", – сказала она, отвечая на вопрос.
15 мая на переговорах в Стамбуле российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в ее состав входили замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
На встрече стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", поделились представлением своего видения возможного будущего прекращения огня и договорились продолжить переговоры. РФ также приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств.
28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал второй раунд российско-украинских переговоров, который пройдет 2 июня в Стамбуле. Однако 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила ответ Киева на предложение о переговорах в эту дату.
08:52:58 30-05-2025
До её раскрывания было ясно что поедут персонажи не принимающие ни каких решений.
08:56:36 30-05-2025
О чём может переговариваться Мединский, если он сам с Украины?
09:22:45 30-05-2025
Гость (08:56:36 30-05-2025) О чём может переговариваться Мединский, если он сам с Украин... За то он передачи правильные ведёт!
Говорит с экрана, то что нужно!
Вот и поехал...
10:27:43 30-05-2025
Гость (08:56:36 30-05-2025) О чём может переговариваться Мединский, если он сам с Украин... У Мединского в ухе горошинка, малюсенький такой передатчик; глава делегации озвучивает то, что его начальник велит)))
13:02:19 30-05-2025
Гость (10:27:43 30-05-2025) У Мединского в ухе горошинка, малюсенький такой передатчик; ... Это в ухе у Мединского приёмник,а передатчик,а передатчик запломбирован в зубе главы украинской делегации.
09:36:16 30-05-2025
Только бы не Мединский, только бы не Мединский. С той стороны хоть кто, хоть черт лысый, но с российской только бы не Мединский...)
10:10:00 30-05-2025
Мединский сказал хохлам на переговорах: "Мы не стремимся к войне, но готовы продолжать борьбу год, два, три, столько, сколько потребуется. Мы вели войну со Швецией на протяжении 21 года. А сколько готовы воевать вы?"
21 год им не нравится, просят заменить Мединского. Но нет.
11:15:46 30-05-2025
Гость (10:10:00 30-05-2025) Мединский сказал хохлам на переговорах: "Мы не стремимся к в... Мы вели войну со Швецией на протяжении 21 года ---- Англия с Францией воевали 132 года
12:33:22 30-05-2025
Гость (11:15:46 30-05-2025) Мы вели войну со Швецией на протяжении 21 года ---- Англия с... Каждое сравнение хромает.
11:17:43 30-05-2025
Гость (10:10:00 30-05-2025) Мединский сказал хохлам на переговорах: "Мы не стремимся к в... Мы вели войну со Швецией на протяжении 21 года --- а с монголами 240 лет
12:05:17 30-05-2025
Гость (11:17:43 30-05-2025) Мы вели войну со Швецией на протяжении 21 года --- а с монго... Заметь, монголы с татарами были.
И где щас живут татары и в какой жопе монголы ...
11:22:57 30-05-2025
США во Въетнаме воевали 10 лет, а в Афгане 20. Мы в Афгане тоже 10
12:08:15 30-05-2025
Гость (11:22:57 30-05-2025) США во Въетнаме воевали 10 лет, а в Афгане 20. Мы в Афгане т... Положить в Афганистане столько мальчиков, чтобы потом Путин с Талибами обнимался ?