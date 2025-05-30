Захарова раскрыла состав российской делегации на предстоящих переговорах в Стамбуле

Встреча может состояться 2 июня

30 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Флаг РФ / Фото: Dimmis Vart / unsplash.com

Состав делегации России во втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Та же российская делегация", – сказала она, отвечая на вопрос.

15 мая на переговорах в Стамбуле российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в ее состав входили замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

На встрече стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", поделились представлением своего видения возможного будущего прекращения огня и договорились продолжить переговоры. РФ также приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал второй раунд российско-украинских переговоров, который пройдет 2 июня в Стамбуле. Однако 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила ответ Киева на предложение о переговорах в эту дату.