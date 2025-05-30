Небензя заявил о выборе Украины между миром и неминуемым поражением
Москва сейчас нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев
30 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Украина сейчас стоит перед выбором: мир по итогам переговоров либо неминуемое поражение на поле боя. Как сообщает "РГ", об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.
"Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", – подчеркнул он.
Постпред добавил, что Москва нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев.
28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что следующий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом состоится 2 июня в Турции. По его словам, в рамках встречи российские представители передадут украинским меморандум, в котором указана позиция Москвы по конфликту.
08:08:34 30-05-2025
Это кто такая ?
09:13:40 30-05-2025
Гость (08:08:34 30-05-2025) Это кто такая ?... Лысая особь.
10:42:45 30-05-2025
Хорошо такое говорить, когда за океаном находишься
11:21:35 30-05-2025
о выборе Украины между миром и неминуемым поражением --- ну хорошо бы, если, конечно, так. Но ведь как на самом деле, пока сильно непонятно. Они с той стороны такое же говорят о выборе России. Надо бы убедительней доводы, а не речь
12:13:43 30-05-2025
- "Постпред добавил, что Москва нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев."--------------- В 2022 наши войка стояли на окраинах Киева, аналогично как в 1941.
13:10:35 30-05-2025
Гость (12:13:43 30-05-2025) - "Постпред добавил, что Москва нацелена на продолжение того... онологично... )