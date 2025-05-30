Небензя заявил о выборе Украины между миром и неминуемым поражением

Москва сейчас нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев

30 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украина сейчас стоит перед выбором: мир по итогам переговоров либо неминуемое поражение на поле боя. Как сообщает "РГ", об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

"Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", – подчеркнул он.

Постпред добавил, что Москва нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что следующий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом состоится 2 июня в Турции. По его словам, в рамках встречи российские представители передадут украинским меморандум, в котором указана позиция Москвы по конфликту.