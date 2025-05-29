Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня

Ранее Лавров заявлял, что РФ предложила новую встречу в Стамбуле

29 мая 2025, 19:36, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", – сказал Песков журналистам.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что следующий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом состоится 2 июня в Турции. По его словам, в рамках встречи российские представители передадут украинским меморандум, в котором указана позиция Москвы по конфликту. Кроме того, делегация даст необходимые пояснения в ходе нового раунда переговоров.

Глава ведомства отмечал, что Россия рассчитывает на то, что все поддержат проведение второго раунда переговоров между Москвой и Киевом.