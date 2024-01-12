Небогатым россиянам хотят повысить ставки по вкладам

В Госдуме уверены, что в ближайшее время законопроект примут

12 января 2024, 12:45, ИА Амител

Деньги. Влад. Копилка / Фото: Freepik

В Госдуме рассматривают законопроект, предлагающий повысить ставки по вкладам для граждан с небольшими доходами, пишет "Парламентская газета".

Депутат Анатолий Аксаков пояснил, что сейчас небогатые россияне мало интересны банкам, поскольку при работе с крупными суммами они несут те же затраты на оформление вклада. Поэтому для привлечения серьезных вкладчиков банки предлагают им более выгодные проценты.

"Чтобы поддержать людей с небольшими доходами, желающими сформировать вклад, мы решили принять закон, по которому для них будет действовать ключевая ставка и плюс 1%. Если они сегодня формируют вклад, то под 16% и плюс один, то есть 17%", – рассказал парламентарий.

Аксаков уверен, что в ближайшее время примут законопроект, который защитит небогатых россиян, желающих открыть вклад.