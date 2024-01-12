Небогатым россиянам хотят повысить ставки по вкладам
В Госдуме уверены, что в ближайшее время законопроект примут
12 января 2024, 12:45, ИА Амител
В Госдуме рассматривают законопроект, предлагающий повысить ставки по вкладам для граждан с небольшими доходами, пишет "Парламентская газета".
Депутат Анатолий Аксаков пояснил, что сейчас небогатые россияне мало интересны банкам, поскольку при работе с крупными суммами они несут те же затраты на оформление вклада. Поэтому для привлечения серьезных вкладчиков банки предлагают им более выгодные проценты.
"Чтобы поддержать людей с небольшими доходами, желающими сформировать вклад, мы решили принять закон, по которому для них будет действовать ключевая ставка и плюс 1%. Если они сегодня формируют вклад, то под 16% и плюс один, то есть 17%", – рассказал парламентарий.
Аксаков уверен, что в ближайшее время примут законопроект, который защитит небогатых россиян, желающих открыть вклад.
12:50:39 12-01-2024
Решили бедных еще сильнее ободрать.
12:53:40 12-01-2024
Опять сказки.. ВТБ наобещал огого какие проценты... В действительности-9%...И тут же сказано а вот если бы да кабы то у Вас было бы 12%...А быть должно 16% Вранье ложь обман... У сбера % еще меньше...
12:58:49 12-01-2024
У небогатых россиян нет денег, чтобы открывать вклады. Так что эта уловка для кого-то другого.
13:00:06 12-01-2024
Откуда у небогатых россиян деньги на вклад???
15:04:23 12-01-2024
Гость (13:00:06 12-01-2024) Откуда у небогатых россиян деньги на вклад???... Как откуда? Для мошенников они откуда то достают же. Можно взять кредит и сделать вклад
13:14:05 12-01-2024
А где эта грань большого дохода от небольшого и относительно чего? Если относительно благосостояния жителей Москвы то можно почти весь Барнаул +1%, но и то невозможно заманить этим процентом тех кому вкладывать нечего, т.к. от зарплаты до зарплаты (пособия, пенсии, стипендии,...).
13:20:42 12-01-2024
А ,что бедных россиян может будут и вкладами обеспечивать?Для начала ,так тыс . на 500...А то ,откуда деньги у бедного крестьянина?
13:29:37 12-01-2024
этот законопроект в интересах самого банка. А для россиян, которые живут от зараплаты к зарплате, от пенсии до пенсии он не коснется никак. Нет у них денег, ччтобы положить на счет.
13:34:24 12-01-2024
Да-да! И налог с прибыли по вкладам наверное для того-же ввели?
13:59:27 12-01-2024
Меня веселят под копирку написанные каменты) а откуда мол у небогатых россиян деньги на вклад? Да оттуда: как ни прочитаешь новость, то у очередной пенсионерки мошенники увели очередной миллион рублей. У таких божьих одуванчиков в кэше отложены сотни тысяч рублей. Вот чтобы деньги мертвым грузом не лежали, им и предлагают улучшенные условия по вкладам.
16:03:23 12-01-2024
в России с этого года платится налог на депозитный доход, а у большинства суммы лежат на счетах до востребования и картсчетах, по которым проценты практически не начисляются. А теперь сложите эти два факта и всё встанет на свои места.
17:08:16 12-01-2024
1% со 100 тысяч, это 1 тысяча в год. и чем этот вклад защищает бедных? может озаботиться, чтоб бедный стал побогаче и мог бОльшую сумму накопить и принести в банк?
17:26:50 12-01-2024
Интересно, что никто из комментаторов не заинтересовался, какой россиянин небогатый?
18:06:22 12-01-2024
Лучший проект закона - это списание долгов по кредитам простым россиянам, как мы списываем мрд долларов Африке.