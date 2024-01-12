НОВОСТИОбщество

Небогатым россиянам хотят повысить ставки по вкладам

В Госдуме уверены, что в ближайшее время законопроект примут

12 января 2024, 12:45, ИА Амител

Деньги. Влад. Копилка / Фото: Freepik
Деньги. Влад. Копилка / Фото: Freepik

В Госдуме рассматривают законопроект, предлагающий повысить ставки по вкладам для граждан с небольшими доходами, пишет "Парламентская газета".

Депутат Анатолий Аксаков пояснил, что сейчас небогатые россияне мало интересны банкам, поскольку при работе с крупными суммами они несут те же затраты на оформление вклада. Поэтому для привлечения серьезных вкладчиков банки предлагают им более выгодные проценты.

"Чтобы поддержать людей с небольшими доходами, желающими сформировать вклад, мы решили принять закон, по которому для них будет действовать ключевая ставка и плюс 1%. Если они сегодня формируют вклад, то под 16% и плюс один, то есть 17%", – рассказал парламентарий.

Аксаков уверен, что в ближайшее время примут законопроект, который защитит небогатых россиян, желающих открыть вклад.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Госдума Законопроекты

Комментарии 14

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Гость

12:50:39 12-01-2024

Решили бедных еще сильнее ободрать.

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Гена

12:53:40 12-01-2024

Опять сказки.. ВТБ наобещал огого какие проценты... В действительности-9%...И тут же сказано а вот если бы да кабы то у Вас было бы 12%...А быть должно 16% Вранье ложь обман... У сбера % еще меньше...

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горожанка

12:58:49 12-01-2024

У небогатых россиян нет денег, чтобы открывать вклады. Так что эта уловка для кого-то другого.

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Гость

13:00:06 12-01-2024

Откуда у небогатых россиян деньги на вклад???

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Гость

15:04:23 12-01-2024

Гость (13:00:06 12-01-2024) Откуда у небогатых россиян деньги на вклад???... Как откуда? Для мошенников они откуда то достают же. Можно взять кредит и сделать вклад

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Гость

13:14:05 12-01-2024

А где эта грань большого дохода от небольшого и относительно чего? Если относительно благосостояния жителей Москвы то можно почти весь Барнаул +1%, но и то невозможно заманить этим процентом тех кому вкладывать нечего, т.к. от зарплаты до зарплаты (пособия, пенсии, стипендии,...).

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Афиноген

13:20:42 12-01-2024

А ,что бедных россиян может будут и вкладами обеспечивать?Для начала ,так тыс . на 500...А то ,откуда деньги у бедного крестьянина?

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гость

13:29:37 12-01-2024

этот законопроект в интересах самого банка. А для россиян, которые живут от зараплаты к зарплате, от пенсии до пенсии он не коснется никак. Нет у них денег, ччтобы положить на счет.

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Гость

13:34:24 12-01-2024

Да-да! И налог с прибыли по вкладам наверное для того-же ввели?

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Гость

13:59:27 12-01-2024

Меня веселят под копирку написанные каменты) а откуда мол у небогатых россиян деньги на вклад? Да оттуда: как ни прочитаешь новость, то у очередной пенсионерки мошенники увели очередной миллион рублей. У таких божьих одуванчиков в кэше отложены сотни тысяч рублей. Вот чтобы деньги мертвым грузом не лежали, им и предлагают улучшенные условия по вкладам.

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Гость

16:03:23 12-01-2024

в России с этого года платится налог на депозитный доход, а у большинства суммы лежат на счетах до востребования и картсчетах, по которым проценты практически не начисляются. А теперь сложите эти два факта и всё встанет на свои места.

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Гость

17:08:16 12-01-2024

1% со 100 тысяч, это 1 тысяча в год. и чем этот вклад защищает бедных? может озаботиться, чтоб бедный стал побогаче и мог бОльшую сумму накопить и принести в банк?

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Гость

17:26:50 12-01-2024

Интересно, что никто из комментаторов не заинтересовался, какой россиянин небогатый?

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Гость

18:06:22 12-01-2024

Лучший проект закона - это списание долгов по кредитам простым россиянам, как мы списываем мрд долларов Африке.

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