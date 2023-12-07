В России подсчитали количество нищих

С начала года численность бедных уменьшилась на 5 млн человек

07 декабря 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В III квартале 2023 года снизилось количество жителей России, имеющих доходы ниже границы бедности, сообщает Росстат.

По данным Росстата, численность бедного населения составила 14,8 млн человек – это 10,2% человек от численности населения страны. То есть каждый десятый житель России.

"Численность бедного населения в I квартале 2023 года составляла 19,6 млн человек – 13,5% населения, а во II квартале – 15,7 млн, или 10,8% населения", – говорится в документе.

Люди, находящиеся ниже границы бедности, имеют доход меньше прожиточного минимума.

Ранее россиянам назвали уровень бедности, запланированный на 2030 год.