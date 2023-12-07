В России подсчитали количество нищих
С начала года численность бедных уменьшилась на 5 млн человек
07 декабря 2023, 12:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В III квартале 2023 года снизилось количество жителей России, имеющих доходы ниже границы бедности, сообщает Росстат.
По данным Росстата, численность бедного населения составила 14,8 млн человек – это 10,2% человек от численности населения страны. То есть каждый десятый житель России.
"Численность бедного населения в I квартале 2023 года составляла 19,6 млн человек – 13,5% населения, а во II квартале – 15,7 млн, или 10,8% населения", – говорится в документе.
Люди, находящиеся ниже границы бедности, имеют доход меньше прожиточного минимума.
Ранее россиянам назвали уровень бедности, запланированный на 2030 год.
12:57:50 07-12-2023
За последние 5 лет я скатилась с среднего класса в нищие. учитывая что работа таже вот только все кругом стало в 2 раза дороже.
12:59:46 07-12-2023
Ниже прожиточного минимума! А счетоводы пробовали на эНтот минимум прожить?
13:00:34 07-12-2023
На погосте половина? Или методику подсчетов указали поменять?
13:03:04 07-12-2023
С начала года численность бедных уменьшилась на 5 млн человек --------- Вымирает нищее население, ибо кушать стало ооочень дорого.
13:07:20 07-12-2023
Да запретите их, и все. И будет всем счастье.
13:08:57 07-12-2023
зато количество депутатов увеличилось.
13:13:06 07-12-2023
"С начала года численность бедных уменьшилась на 5 млн человек" не выжили? как за 1 квартал число бедных сократилось почти на 4 миллиона человек?
13:22:09 07-12-2023
Опять на сайте перепись самых нищих и обездоленных...Началось утро в деревне. Кем вы все работаете-то? И почему все нищие пишут в паблике, а те, кто с деньгами этого не делают?
14:31:13 07-12-2023
Гость (13:22:09 07-12-2023) Опять на сайте перепись самых нищих и обездоленных...Началос... ну то есть, следуя твоей логике, ты без денег?
15:22:23 07-12-2023
Гость (14:31:13 07-12-2023) ну то есть, следуя твоей логике, ты без денег?... Да какие у меня деньги) Так, копейками даже не назвать) Но и я знаю массу обеспеченных людей, и ты, наверное, знаешь обеспеченных, ну почему они здесь не пишут? Почему здесь сборище нищебродов??)) Может как раз потому, что вместо работы писаниной занимаются?)
13:26:03 07-12-2023
Цены выросли вдвое, а методика подсчёта не изменилась, вот и вылазят системные ошибки.
14:18:09 07-12-2023
Просто скоро ВЫБОРЫ в этой коммерческой фирме, поэтому сводки будут такими. А по правде, большинство просто не доживёт до правды!
15:49:45 07-12-2023
помню как в 90ом ехал по тройке трамваю там тогда еще на конечке были заводы и женщина рыдала и причитала - не достался мне в этом году от завода участок под картошку не посадим будем опять с ребенком зимой голодать. Теперь такого нет
18:00:46 07-12-2023
- "Почему здесь сборище нищебродов??)) Может как раз потому, что вместо работы писаниной занимаются?)"================ Сборище нищебродов говоришь? На пенсии давно говорю. Если бы ты чудак, отработал с мое, то давно бы сопел в глубине земли, в вечном городе, как большинство моих коллег по работе и не только, но благодаря Богу, который дал понимание, как быть здоровым и не болеть, пока живу, назло нашим небожителям, которые атакуют курями, яйцами, овощами, вот только сообщили огурец опять подорожал и испортил сволочь, всю всю статистку по инфляции.... Работать? Скажи где? Все теплые и доходные места, заняты чубайсятинами.
18:46:05 07-12-2023
правильный заголовок хоть написали-в России подсчитали количество НИЩИХ,вот только скромно помолчали о количестве БЕДНЫХ и явно цифра будет еще более шокирующая
07:44:58 08-12-2023
Так дохнет народ-то.
13:20:07 12-12-2023
просто считать по новому стали