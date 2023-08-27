Небольшие дожди и грозы прогнозируются в Алтайском крае на 27 августа

Осадки ожидаются местами по западу региона

27 августа 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 27 августа температура воздуха составит +24...+29 градусов. При этом будет преимущественно без осадков, но местами по западу ожидаются небольшие дожди и грозы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут до +26 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, а скорость ветра в краевой столице будет достигать 9 м/с.