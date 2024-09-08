Небольшие дожди ожидаются в Алтайском крае 8 сентября

Местами по региону прогнозируют порывистый ветер

08 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Мокрое стекло / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 8 сентября термометры покажут 14-19 градусов тепла, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

При этом местами пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с с локальными порывами до 16 м/с.

В Барнауле будет до +16 градусов. В начале дня небольшой дождь. Скорость ветра – до 9 м/с.