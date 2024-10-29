Небольшие села Сибири опередили крупные города по потреблению интернета

T2 проанализировала потребление интернет-трафика в сибирской глубинке

29 октября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K4SHM

Базовая станция оператора / Фото: пресс-служба T2

Анализ интернет-трафика, проведенный компанией T2, выявил любопытный феномен: наиболее активные пользователи интернета в Сибири проживают не в мегаполисах, а в небольших селах Алтайского края, Новосибирской области и Хакасии. Всплеск активности напрямую связан с реализацией проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН), который принес высокоскоростной интернет в отдаленные уголки страны.

Лидером по объему потребления интернета стал поселок Глинка, расположенный в Советском районе Алтайского края, в 40 километрах от Бийска. Несмотря на скромную численность населения, всего около 100 человек, в сентябре 2024 года каждый абонент T2 в Глинке потреблял в среднем 65 Гб.

Второе место занял поселок Белелик в Боградском районе Хакасии, где на одного абонента приходится более 57 Гб трафика. Третью позицию заняло село Покровка, расположенное в 200 километрах от Новосибирска, в Доволенском районе. При населении около 150 человек потребление трафика на одного абонента здесь составило 56 Гб в месяц.

Все три населенных пункта вошли в проект УЦН в 2022-2023 годах. Этот проект, инициированный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с ПАО "Ростелеком", направлен на обеспечение связи населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. T2 выступает в рамках проекта как центр компетенций, занимающийся согласованием проектных решений, подготовкой технических задач, планированием структуры сети и организацией запуска базовых процессов.

"Благодаря социальному проекту "Устранение цифрового неравенства" мы имеем возможность размещать базовые станции там, где без государственной поддержки затраты на строительство никогда не окупились бы. За четыре года мы обеспечили связью более 600 населенных пунктов в Сибири", – говорит технический директор макрорегиона "Сибирь" Евгений Картузов. По его словам, в селах потребление интернета на одного клиента бывает больше, чем в городах. Это говорит о том, что жизнь людей там становится лучше.

Напомним, T2, продолжая формировать тенденции в сфере мобильной связи, недавно обновила программу "Минуты – новая валюта", предлагая клиентам обменивать неиспользованные гигабайты своего тарифа на выгодные предложения партнеров.

* Т2 ("Тэ2")

T2

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