Небольшой дождь и +25. О погоде в Алтайском крае 16 июня

Скорость северного ветра не превысит 4 м/с

16 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

16 июня в Барнауле пройдет небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Такой прогноз следует из данных сервиса "Яндекс.Погода".

Утром столбики термометров поднимутся до +19 градусов, а днем потеплеет до +25 градусов. Похолодает в краевой столице только к ночи: температура снова опустится до +19 градусов. Небольшие осадки в виде дождя прогнозируют в течение всего дня.

Ветер подует в северном направлении. Его скорость не будет превышать 4 м/с.