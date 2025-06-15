Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с

15 июня 2025, 13:45, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

15 и 16 июня Алтайский край настигнет непогода: в регионе ожидают ливневые дожди, грозы и град. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Согласно прогнозу, в крае пройдут дожди, местами ливни, грозы и крупный град. Ветер будет дуть со скоростью 17–22 м/с, при грозах возможно шквалистое усиление до 25 м/с и более.

При сильном ветре спасатели советуют пережидать непогоду в здании, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть осторожными и внимательными. Жителям края также напоминают о важности безопасного обращения с огнем в этот период.