Небольшой храм построят в поселке Затон рядом со зданием поликлиники

Проект рассмотрели на заседании градсовета 21 декабря

23 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Проект церкви в Затоне

Небольшую церковь возведут в поселке Затон города Барнаула по адресу ул. Водников 18. На участке раньше располагалась средняя школа, а сейчас по соседству стоит поликлиника. Проект церкви рассмотрели на заседании градсовета 21 декабря. Что думают о проекте эксперты – в материале amic.ru.

Какой будет новая церковь?

За разработку проекта отвечала Наталья Перунова. По ее словам, здание расположится на земельном участке 983 квадратных метра. Площадь здания составит всего 61 кв. м, оно предназначено для посещения не более 10 человек. Рядом с церковью течет величественная сибирская река Обь. Архитектор объяснила, что часовню пытались "вписать" в архитектурный ансамбль окружающей среды. Судя по фото на презентации, рядом с будущим зданием нет каких-то шедевров архитектуры.

Территорию рядом с церковью обещают благоустроить. Само здание будет одноэтажным с центральным входом и куполом. Стены построят из кирпича. Предусмотрено большое количество окон для витражного освещения, что станет особенностью строения.

"Внутри будет светло и это будет необычно для подобных объектов. Из-за пересечения лучей кажется, что храм "живет", – пояснила Наталья Перунова.

Колокола расположат сверху над центральным входом. Для звонаря оборудуют специальное помещение.

Что думают о проекте архитекторы?

В целом у экспертов не возникло вопросов к докладу. Сергей Боженко поинтересовался у Натальи Перуновой не подтопит ли храм во время знаменитых уже затонских наводнений. Архитектор объяснила коллеге, что все нормально (часовня стоит на 65 метров выше уровня подтопления) и воды у стен здания никогда не будет.

Александр Деринг также назвал проект очень важным для жителей Затона и предложил согласовать проект. В итоге члены градсовета одобрили дизайн часовни единогласно.