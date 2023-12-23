Небольшой храм построят в поселке Затон рядом со зданием поликлиники
Проект рассмотрели на заседании градсовета 21 декабря
23 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Небольшую церковь возведут в поселке Затон города Барнаула по адресу ул. Водников 18. На участке раньше располагалась средняя школа, а сейчас по соседству стоит поликлиника. Проект церкви рассмотрели на заседании градсовета 21 декабря. Что думают о проекте эксперты – в материале amic.ru.
Какой будет новая церковь?
За разработку проекта отвечала Наталья Перунова. По ее словам, здание расположится на земельном участке 983 квадратных метра. Площадь здания составит всего 61 кв. м, оно предназначено для посещения не более 10 человек. Рядом с церковью течет величественная сибирская река Обь. Архитектор объяснила, что часовню пытались "вписать" в архитектурный ансамбль окружающей среды. Судя по фото на презентации, рядом с будущим зданием нет каких-то шедевров архитектуры.
Территорию рядом с церковью обещают благоустроить. Само здание будет одноэтажным с центральным входом и куполом. Стены построят из кирпича. Предусмотрено большое количество окон для витражного освещения, что станет особенностью строения.
"Внутри будет светло и это будет необычно для подобных объектов. Из-за пересечения лучей кажется, что храм "живет", – пояснила Наталья Перунова.
Колокола расположат сверху над центральным входом. Для звонаря оборудуют специальное помещение.
Что думают о проекте архитекторы?
В целом у экспертов не возникло вопросов к докладу. Сергей Боженко поинтересовался у Натальи Перуновой не подтопит ли храм во время знаменитых уже затонских наводнений. Архитектор объяснила коллеге, что все нормально (часовня стоит на 65 метров выше уровня подтопления) и воды у стен здания никогда не будет.
Александр Деринг также назвал проект очень важным для жителей Затона и предложил согласовать проект. В итоге члены градсовета одобрили дизайн часовни единогласно.
09:36:09 23-12-2023
да и правда почему бы не построить очередную церковь... больше же ничего людям не нужно.
09:51:05 23-12-2023
Наглядный пример как людей перепрограммируют! Вместо понятий Наука, Знание и Изучение, вбивают в мозг понятия вера и религия...! Большевики и Коммунисты строили по всей стране и республикам школы, университеты, больницы, библиотеки, заводы...! Эти, с завидным упорством религиозные символы стряпают как пирожки...!? Нет, не ту страну назвали Гондурасом...
12:45:20 23-12-2023
Гость (09:51:05 23-12-2023) Наглядный пример как людей перепрограммируют! Вместо понятий... Если бы большевики и коммунисты вместе с развитием науки, культуры, производства не трогали и не разоряли церковь, то до сих мы жили бы при социализме...
18:47:38 23-12-2023
Гость (12:45:20 23-12-2023) Если бы большевики и коммунисты вместе с развитием науки, ку... так они ее и не разоряли,а просто перевели на самоокупаемость
09:54:13 23-12-2023
И топить Затон не будет, сколько денег сэкономят!
10:17:27 23-12-2023
"На участке раньше располагалась средняя школа..." Символично.
10:19:56 23-12-2023
Видимо с садиками и школами всё в достатке..
11:57:57 23-12-2023
(часовня стоит на 65 метров выше уровня подтопления) Что-то не припомню я в Затоне гор 65-ти метровых
17:37:54 23-12-2023
Какая церковь? Сам Затон пора просто снести бульдозерами, без судоремонтного завода он не нужен. После подтопления все уже квартир в Барнауле набрали не только себе и детям, но и внукам! Топит и топит его, снести догола!
08:12:32 24-12-2023
Власть и церковь - единство! А как дальше попрет, одному черту известно.