Небольшой снег и до -9. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 января
По востоку местами ожидается порывистый ветер
12 января 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Aaron Burden / unsplash.com
В Алтайском крае днем 12 января ожидается прохладная и снежная погода, следует из прогноза Гидрометцентра региона.
По краю температура воздуха составит -4...-9 градусов, в Барнауле будет до -7.
В отдельных районах и в Барнауле – небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует западный, 2-7 м/с. По востоку местами порывы до 12 м/с.
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