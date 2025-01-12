Небольшой снег и до -9. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 января

По востоку местами ожидается порывистый ветер

12 января 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Aaron Burden / unsplash.com

В Алтайском крае днем 12 января ожидается прохладная и снежная погода, следует из прогноза Гидрометцентра региона.

По краю температура воздуха составит -4...-9 градусов, в Барнауле будет до -7.

В отдельных районах и в Барнауле – небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует западный, 2-7 м/с. По востоку местами порывы до 12 м/с.