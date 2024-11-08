Без вопросов. Барнаульская дума приняла бюджет на 2025 год в первом чтении

Документ поддержали все депутаты, что бывает не всегда

08 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Заседание БГД восьмого созыва / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле приняли бюджет на следующий год в первом чтении. Поддержали проект документа все депутаты, даже оппозиция. Вопрос рассмотрели на заседании в пятницу, 8 ноября.

Бюджет на 2025 год

О том, каким будет бюджет в следующем году, депутатам рассказала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина.

Основные параметры бюджета на 2025 год:

доходы – 25,975 млрд рублей;

в том числе свои налоговые и неналоговые доходы – 14,4 млрд;

поступления из краевого бюджета – 11,526 млрд рублей, но эта строка доходов еще будет уточнена после принятия краевого бюджета;

расходы – 27,052 млрд рублей;

дефицит – 1,077 млрд рублей.

Основные направления расходов на 2025 год:

образование (дошкольное, общее, дополнительное, а также молодежная политика) – 14 275 млрд рублей;

дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 2,166 млрд рублей;

транспорт – 1,297 млрд;

коммунальное хозяйство – 1,182 млрд;

благоустройство – 884 млн;

жилищное хозяйство – 867 млн;

социальная политика – 754 млн;

физкультура и спорт – 608 млн;

культура – 531 млн.

"Бюджет социальный. Расходы на образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорт составляют 60% от всего бюджета. В документе учтено повышение МРОТ на 16,6%, поддержание положительной динамики заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и индексация зарплаты иных категорий работников соцсферы", – подчеркнула Ольга Шернина.

По ее словам, в казне заложены средства на обеспечение жильем молодых семей, завершение ведущегося в городе строительства соцобъектов, софинансирование национальных и региональных проектов. Не меньше чем в текущем году выделят средств на переселение из аварийного жилья, капремонт домов по исполнительным документам, ремонт муниципального жилищного фонда.

"Растут расходы на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях и общественных местах, отлов животных, поддержку общественного транспорта, благоустройство территорий, содержание кладбищ, приобретение спортивного инвентаря, а также поддержку инициативных проектов, на них направим 66 млн рублей", – добавила Шернина.

Поддержали все депутаты

Бюджет на следующий год приняли единогласно, хотя обычно часть депутатов от оппозиции находит повод раскритиковать его. Но первое чтение поддержали все фракции. Публично высказались по документу на заседании только двое.

Так, член фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Торычев анонсировал поправки от социалистов. В их числе предложение увеличить финансирование на благоустройство и озеленение, капремонт жилого фонда и переселение из аварийного жилья, отлов бездомных собак, ремонт дорог и другие. Часть из них уже учтены, добавил депутат. Поэтому СРЗП голосовала "за".

Депутат от "Новых людей" Никита Федюнин назвал бюджет сбалансированным, город исполняет все социальные обязательства. Проблемы есть, например, нужно больше инвестиций в ремонт дорог и благоустройство территорий, нужно поднимать зарплаты, но возможности их решить пока нет.