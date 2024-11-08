Стало известно, когда пройдут "выборы" мэра Барнаула

Полномочия действующего главы администрации Барнаула Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года

08 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Конкурс по избранию главы Барнаула пройдет 30 января 2025 года в 10 часов в администрации города. Такое решение единогласно приняли депутаты Барнаульской гордумы на сессии 8 ноября.

Депутаты БГД не только определились с датой "выборов", но и назначили свою половину (пятерых) членов конкурсной комиссии. Ими стали председатель гордумы Галина Буевич, а также: председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева, заместитель председателя городской думы и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов и, наконец, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Сергей Струченко.

Оставшихся пять членов комиссии определит губернатор Виктор Томенко, которому депутаты направят свое решение.

Отметим, что избрание мэра Барнаула понадобилось потому, что полномочия действующего главы администрации города Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Избрали его в феврале 2020-го и теперь должна запуститься новая процедура.

После того как будет сформирована комиссия в полном составе, начнется прием документов от соискателей. Затем члены комиссии вместе с представителями контрольных и надзорных органов будут проверять документы каждого кандидата на соответствие требованиям. Решение о регистрации претендентов комиссия будет принимать коллегиально.

Кроме того, на сессии депутаты решили актуализировать форму анкеты, которую подает кандидат на должность главы Барнаула. Теперь там нужно указывать наличие статуса иностранного агента, информацию о дееспособности, о привлечении к уголовной ответственности, муниципальных должностях, гражданстве и подданстве членов семьи и близких родственников и так далее. В форму анкеты включено и подтверждение неучастия в экстремистских и террористических сообществах, а также пункт о наличии денег, ценностей и финансовых инструментов у кандидата в иностранных банках. Решение было принято единогласно.