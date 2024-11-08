Стало известно, когда пройдут "выборы" мэра Барнаула
Полномочия действующего главы администрации Барнаула Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года
08 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
Конкурс по избранию главы Барнаула пройдет 30 января 2025 года в 10 часов в администрации города. Такое решение единогласно приняли депутаты Барнаульской гордумы на сессии 8 ноября.
Депутаты БГД не только определились с датой "выборов", но и назначили свою половину (пятерых) членов конкурсной комиссии. Ими стали председатель гордумы Галина Буевич, а также: председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева, заместитель председателя городской думы и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов и, наконец, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Сергей Струченко.
Оставшихся пять членов комиссии определит губернатор Виктор Томенко, которому депутаты направят свое решение.
Отметим, что избрание мэра Барнаула понадобилось потому, что полномочия действующего главы администрации города Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Избрали его в феврале 2020-го и теперь должна запуститься новая процедура.
После того как будет сформирована комиссия в полном составе, начнется прием документов от соискателей. Затем члены комиссии вместе с представителями контрольных и надзорных органов будут проверять документы каждого кандидата на соответствие требованиям. Решение о регистрации претендентов комиссия будет принимать коллегиально.
Кроме того, на сессии депутаты решили актуализировать форму анкеты, которую подает кандидат на должность главы Барнаула. Теперь там нужно указывать наличие статуса иностранного агента, информацию о дееспособности, о привлечении к уголовной ответственности, муниципальных должностях, гражданстве и подданстве членов семьи и близких родственников и так далее. В форму анкеты включено и подтверждение неучастия в экстремистских и террористических сообществах, а также пункт о наличии денег, ценностей и финансовых инструментов у кандидата в иностранных банках. Решение было принято единогласно.
10:11:29 08-11-2024
Судя по проделкам старого, нового не будет
10:12:50 08-11-2024
Это не выборы, это назначение.
10:14:00 08-11-2024
это не выборы. это коллегиальное решение нескольких десятков бездельников.
10:16:47 08-11-2024
Почему "выборы" в кавычках? Все решено заранее?
10:19:52 08-11-2024
Барнаул ты обречён, нет ни одного лица, которое бы работало на твоё благо😭😭😭😭😭
11:10:23 08-11-2024
На прямых выборах народа такой "мэр" не имел бы никаких шансов. Ну а "выборщики" будут назначены "правильные"...Да - скоро надо будет ждать очередного захватывающего дух Генплана г. БАРНАУЛ.
12:41:57 08-11-2024
Верните прямые выборы мэра!!!
12:54:19 08-11-2024
Гость (12:41:57 08-11-2024) Верните прямые выборы мэра!!! ... Нужен местный закон о прямых выборах мэра и процедуре отзыва горожанами, если плохо исполняет обязанности.
21:24:13 08-11-2024
Гость (12:54:19 08-11-2024) Нужен местный закон о прямых выборах мэра и процедуре отзыв... Такой закон, о процедуре отзыва, отменили в крае пару лет назад, по-тихому. Мотивируя тем, что он якобы "устаревший", потому что за всё время существования, им так никто и не воспользовался.
Подстраховались, и можно теперь делать всё, что ни вздумается, и никто им не указ!
15:02:17 08-11-2024
Хотим выбирать мэра сами. Но с другой стороны посмотреть. Здесь же в комментах рассказывали про некие общественные слушания, куда привезли работников Марии-Ра, не имеющих никакого отношения к проблеме обсуждения, и они проголосовали в пользу своего работодателя. Опасаюсь, что так могут пройти выборы мэра.
15:58:12 08-11-2024
Назначение мэра конкурсной комиссией - это мэр удобный для губернатора и местных кланов, но абсолютно не подотчетный жителям и работающий не в их интересах. Прямые выборы мэра - это его какая-никакая зависимость от мнения жителей и потенциальные проблемы с региональной властью в вопросах разделения полномочий и финансового обеспечения (войны мэр vs губернатор уже были в 2000-х). При строительстве "вертикали" избавились от практики прямых выборов, чем обеспечили подчинение по вертикали с одной стороны, и отсутствие обратной связи (не подотчетность жителям) с другой. Что лучше решайте сами.
18:23:31 08-11-2024
Последний народный Мэр был Владимир Баварин. В тоже время последний народный губернатор был Михаил Евдокимов, избранию которого не мешал Александр Суриков (честь ему и хвала). После этого Выборы превратились в фикцию.
18:58:43 08-11-2024
Может сначала подкодируем?
19:21:59 08-11-2024
мэра народ должен выбирать и только. Когда уже этот беспредел кончится с как бы "выборами"
20:59:47 23-11-2024
Теперь понятно почему и за что сидит Антон Шеломенцев - за то, что он и был главным претендентом на должность главы города.