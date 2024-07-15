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Недели дождей придут на смену аномальной жаре в Алтайском крае

Лить, по прогнозам синоптиков, будет как минимум 14 дней

15 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/707755
Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/707755

В Алтайском крае на смену аномальной жаре установится период дождей. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

По данным синоптиков, 15 июля – последний день, когда небо над регионом будет чистым. С 16 по 30 июля по краю будут лить дожди, а в некоторые дни возможны и грозы.

Затем ожидается небольшое просветление. Осадков не будет, но при этом и сильной жары – тоже.

В середине августа также наступит дождливый период.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Николай

07:41:48 16-07-2024

Новые субтропики?

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