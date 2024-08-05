"Неделю космоса" открыли в алтайском селе Полковниково

Она посвящена годовщине полета в космос Германа Титова

05 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Телескоп / Фото: pxhere.com

В алтайском селе Полковниково проходит "Неделя космоса", посвященная годовщине полета в космос Германа Титова. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В эти дни край примет почетных гостей – близких второго космонавта планеты Германа Степановича Титова. Его дочь, Галина Германовна, и внуки станут особенными участниками событий.

Все мероприятия будут проходить на родине Германа Степановича. В мемориальном музее запланированы лекции, мастер-классы, викторины и экскурсии. Кроме того, состоится волейбольный турнир на Кубок Титова и велоквест. Вечером желающие смогут посетить "Космический кинозал" под открытым небом.

В главный день космической недели, 7 августа, в селе Полковниково откроется тематическая выставка "Человек. Вселенная. Космос". А завершением станет астрокемпинг на берегу озера в центре Полковниково. Он пройдет в ночь с 10 на 11 августа. Жители и гости Алтайского края смогут увидеть красивый звездопад и загадать желание.