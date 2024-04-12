Герман Титов, Баба-Яга и лунный камень. Удивительная экскурсия по музею космонавтики

Что за редкие экспонаты есть в коллекции алтайского музея и какие ракеты отсюда запускают

12 апреля 2024, 09:10, ИА Амител

О космосе и тех, кто его покорил, говорим в День космонавтики. Ведущий "Переговорки" amic.ru Александр Михельсон с командой побывали в Алтайском государственном мемориальном музее Германа Титова. Директор комплекса Татьяна Кайгородова не просто провела экскурсию по своим владениям, но и рассказала, каким был на самом деле второй космонавт мира Герман Степанович и почему он не стал первым. Что за редкие экспонаты есть в коллекции музея и откуда взялся здесь лунный камень, исполняющий желания. А еще узнали о том, что в музее имени Германа Титова периодически запускают ракеты. И 12 апреля они тоже полетят.

Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова рассказывает об истории развития космонавтики, легендарном полете второго космонавта планеты Земля – Германа Степановича Титова и о его жизни.

Музейный комплекс включает в себя: здание школы, в которой учился Герман Титов, здание с экспозиционными залами и фондохранилищем, дом семьи Титовых, где прошли детские и юношеские годы будущего космонавта, детский музей космонавтики.

В залах музея экспонируются личные вещи космонавта, награды, макеты космической техники, продукты питания космонавтов, космический скафандр "Сокол-К" и другие. На территории музея установлен учебно-тренировочный самолет Л-29, спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-21" и др.

Музей находится в селе Полковниково Алтайского края.



01:11 "Большое хозяйство". Татьяна Кайгородова рассказывает, как появился музей, кто такой "Никитка-летун" и откуда взялся "Человек на воздушном шаре".

03:00 "Приберегли". Почему первым космонавтом стал Юрий Гагарин, а не Герман Титов. И как Титов проспал сеанс связи с Землей.

04:40 Макет первого спутника Земли, камера сгорания космического корабля и др. О том, какие удивительные экспонаты есть в музее космонавтики.

05:50 "Мог принести в школу скрипку и начать играть". Каким на самом деле был Герман Титов и часто ли бывал в Полковниково после полета в космос.

07:50 "Штаны с лампасами". Почему Титов пошел в летчики.

08:37 Макет космического корабля – экспонат, который изготовили дети.

09:30 Обласканные властью. Какие истории рассказывают старые фотографии.

11:35 Чем кормят космонавтов. В музее показывают, как менялась "подача блюд" в космосе.

12:44 Лунный камень, который исполняет желания посетителей. А когда-то его подарили Титову.

13:40 В каких скафандрах щеголяют космонавты.

14:50 Вот такое пальто обязана была купить каждая женщина, чтобы ее муж выглядел прилично.

14:54 Сколько наград было у Германа Титова.

15:36 О том, как Герман Титов приехал в Полковниково с Иосифом Кобзоном.

17:50 Школа, в которой учился космонавт, тоже необычная: она была построена в 1905 году. И в самом начале это был купеческий дом.

19:20 Родители Германа Титова. Отец – Степан Павлович, учитель русского языка и литературы, учился в Московской консерватории, увлекался рисованием.

20:55 Прогулка по экспозиции под открытым небом: самолет, антенна, отслеживающая навигацию космических кораблей. И спускаемый аппарат космического корабля, в котором приземлился Титов.

25:33 Все начинается с Бабы-Яги. Как в детском музее космонавтики изучают солнечную систему и строят ракеты.