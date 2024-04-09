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Недетская борьба. Как в Барнауле выбирали самого маленького мистера и мисс города

Мероприятие провело модельное агентство Татьяны Жилиной

09 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты "Маленькие Мисс и Мистер Барнаула 2024"

Конкурс красоты "Маленький Мистер Барнаула" и "Маленькая Мисс Барнаула" 2024 года провели в краевой столице. Организатором мероприятия выступило известное в городе модельное агентство Татьяны Жилиной.

За победу боролись десять детей. Поддержать юных участников пришли их родители и близкие. В итоге жюри присудило короны победителей Евгению Михееву и Тамиле Романиной. Юной мисс Барнаула стала Милана Кошелева. Первой и второй мисс Барнаула стали Варвара Торопкина и Варвара Пономаренко.

Также дипломами за участие в конкурсе наградили Лику Мамонтову, Александра Белых, Александру Зибареву, Полину Улискову и Ксению Шипилеву.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в фоторепортаже.

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НОВОСТИКультура

Барнаул конкурсы Красота и мода

Комментарии 6

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Гость

07:46:42 09-04-2024

И как отреагировали органы опеки ?

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Гость

07:52:24 09-04-2024

а что за пузатый очкарик в жюри?

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Гость

09:27:35 09-04-2024

Гость (07:52:24 09-04-2024) а что за пузатый очкарик в жюри?... Наверное это бывший мистер Барнаул, которому сломали в детстве судьбу вот такими же идиотскими конкурсами.

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Гость

10:58:40 09-04-2024

а разве modeling aGECy так правильно пишется??? как на фото на ролл-апах??? разве по правилам английского языка агентство это не aGency???

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Гость

11:20:20 09-04-2024

когда же эта дурость прекратиться?

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Гость

13:45:19 09-04-2024

Руки прочь от детей! Глупые богатые родители, лишать их родительских прав, детей в детдома.

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