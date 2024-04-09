Недетская борьба. Как в Барнауле выбирали самого маленького мистера и мисс города

Мероприятие провело модельное агентство Татьяны Жилиной

09 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты "Маленькие Мисс и Мистер Барнаула 2024"

Конкурс красоты "Маленький Мистер Барнаула" и "Маленькая Мисс Барнаула" 2024 года провели в краевой столице. Организатором мероприятия выступило известное в городе модельное агентство Татьяны Жилиной.

За победу боролись десять детей. Поддержать юных участников пришли их родители и близкие. В итоге жюри присудило короны победителей Евгению Михееву и Тамиле Романиной. Юной мисс Барнаула стала Милана Кошелева. Первой и второй мисс Барнаула стали Варвара Торопкина и Варвара Пономаренко.

Также дипломами за участие в конкурсе наградили Лику Мамонтову, Александра Белых, Александру Зибареву, Полину Улискову и Ксению Шипилеву.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в фоторепортаже.