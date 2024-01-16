Недетские страсти. Чемпионат по танцевальному спорту прошел в Барнауле
Кто самый лучший танцор – выясняли в спорткомплексе "Победа"
16 января 2024, 07:01, ИА Амител
Соревнования по танцевальному спорту в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Большой фестиваль спортивных танцев прошел 14 января в Барнауле. Он состоял из двух частей: любительских краевых соревнований "Звезды Алтая" и чемпионата Алтайского края. В последнем принимали участие пары из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Тальменки возрастом от 7 до 25 лет.
Как прошли зажигательные соревнования, смотрите в нашей фотоленте.
09:54:24 16-01-2024
Сколько участников, какие дисциплины, как это все было, кто победил, впечатления участников, зрителей, интервью с победителями - это где? Чемпионат края все-таки. Вместо этого - "посмотрите нашу фотоленту"!
10:37:47 16-01-2024
Гость (09:54:24 16-01-2024) Сколько участников, какие дисциплины, как это все было, кто ... Ваш ребёнок на фото не попал ?
10:46:26 16-01-2024
Наши СМИ как всегда, о событии в прошедшем времени. А анонсировать? Нет?
12:02:17 16-01-2024
Гость (10:46:26 16-01-2024) Наши СМИ как всегда, о событии в прошедшем времени. А анонси... На кассах ру продавали билеты на данное мероприятие - 700 рэ с носа. Пошли бы за столько?
13:14:53 16-01-2024
Гость (12:02:17 16-01-2024) На кассах ру продавали билеты на данное мероприятие - 700 рэ... Много кто бы пошел, учитывая ценники на концерты некоторых исполнителей.
13:31:02 16-01-2024
Да, недетские страсти. Это точно указано в заголовке. Зачем детям эта порнография?
14:25:14 16-01-2024
Гость (13:14:53 16-01-2024) Много кто бы пошел, учитывая ценники на концерты некоторых и... Были только родители участников!!!