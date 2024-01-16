Недетские страсти. Чемпионат по танцевальному спорту прошел в Барнауле

Кто самый лучший танцор – выясняли в спорткомплексе "Победа"

16 января 2024, 07:01, ИА Амител

Соревнования по танцевальному спорту в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Большой фестиваль спортивных танцев прошел 14 января в Барнауле. Он состоял из двух частей: любительских краевых соревнований "Звезды Алтая" и чемпионата Алтайского края. В последнем принимали участие пары из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Тальменки возрастом от 7 до 25 лет.

Как прошли зажигательные соревнования, смотрите в нашей фотоленте.