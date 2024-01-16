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Недетские страсти. Чемпионат по танцевальному спорту прошел в Барнауле

Кто самый лучший танцор – выясняли в спорткомплексе "Победа"

16 января 2024, 07:01, ИА Амител

Соревнования по танцевальному спорту в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Большой фестиваль спортивных танцев прошел 14 января в Барнауле. Он состоял из двух частей: любительских краевых соревнований "Звезды Алтая" и чемпионата Алтайского края. В последнем принимали участие пары из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Тальменки возрастом от 7 до 25 лет.

Как прошли зажигательные соревнования, смотрите в нашей фотоленте. 

Барнаул Бийск Алтайский край Спорт фоторепортажи Новоалтайск танцы

Комментарии 7

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Гость

09:54:24 16-01-2024

Сколько участников, какие дисциплины, как это все было, кто победил, впечатления участников, зрителей, интервью с победителями - это где? Чемпионат края все-таки. Вместо этого - "посмотрите нашу фотоленту"!

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Гость

10:37:47 16-01-2024

Гость (09:54:24 16-01-2024) Сколько участников, какие дисциплины, как это все было, кто ... Ваш ребёнок на фото не попал ?

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Гость

10:46:26 16-01-2024

Наши СМИ как всегда, о событии в прошедшем времени. А анонсировать? Нет?

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Гость

12:02:17 16-01-2024

Гость (10:46:26 16-01-2024) Наши СМИ как всегда, о событии в прошедшем времени. А анонси... На кассах ру продавали билеты на данное мероприятие - 700 рэ с носа. Пошли бы за столько?

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Гость

13:14:53 16-01-2024

Гость (12:02:17 16-01-2024) На кассах ру продавали билеты на данное мероприятие - 700 рэ... Много кто бы пошел, учитывая ценники на концерты некоторых исполнителей.

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Гость

13:31:02 16-01-2024

Да, недетские страсти. Это точно указано в заголовке. Зачем детям эта порнография?

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Гость

14:25:14 16-01-2024

Гость (13:14:53 16-01-2024) Много кто бы пошел, учитывая ценники на концерты некоторых и... Были только родители участников!!!

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