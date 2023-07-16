Недовольным ценами на бензин посоветовали купить электромобиль
Еще один вариант сэкономить – перейти на другое топливо
16 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Недовольные ростом цен на бензин могут купить электромобиль, заявил глава Российского топливного союза Ринат Фаттахов в беседе с ufa1.ru.
"Многие говорят, что у нас в стране много нефти. Но у нас и воды много. <...> Бензин стоит 47 рублей. Вода стоит тоже 47 рублей и больше", – сказал он.
В итоге, если вас не устраивает цена на бензин, то следует перейти на другое топливо или электромобили, считает Фаттахов.
По его словам, стоимость тех же сжиженных углеводородных газов составляют меньше 50% от цен на бензин. А еще сейчас появляются метановые заправки.
Плюс электромобилей же еще и в том, что во многих регионах они не облагаются налогами. И хотя зимой батарея будет садиться, можно обратить внимание и на гибриды.
Ранее россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada.
09:13:46 16-07-2023
Типа вы чё нищеброды попутали совсем, красавчик так с челядью и нужно
09:24:41 16-07-2023
Если нет хлеба-ешьте пирожные
09:48:05 16-07-2023
Зачем врать про воду, я плачу за куб воды 37 рублей, а фатахову предлагаю пройти курс лечения.
11:26:39 16-07-2023
Справедливость она прикладами винтовок в ворота дворцов восстанавливается!
11:40:09 16-07-2023
Помнится одна барышня,будучи министром труда и занятости говорила что то подобное про МАКАРОШКИ,и где она теперь?
12:19:56 16-07-2023
Гражданин Фаттахов видимо, вместе с Медведевым злоупотребляет...