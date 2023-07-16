Недовольным ценами на бензин посоветовали купить электромобиль

Еще один вариант сэкономить – перейти на другое топливо

16 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Недовольные ростом цен на бензин могут купить электромобиль, заявил глава Российского топливного союза Ринат Фаттахов в беседе с ufa1.ru.

"Многие говорят, что у нас в стране много нефти. Но у нас и воды много. <...> Бензин стоит 47 рублей. Вода стоит тоже 47 рублей и больше", – сказал он.

В итоге, если вас не устраивает цена на бензин, то следует перейти на другое топливо или электромобили, считает Фаттахов.

По его словам, стоимость тех же сжиженных углеводородных газов составляют меньше 50% от цен на бензин. А еще сейчас появляются метановые заправки.

Плюс электромобилей же еще и в том, что во многих регионах они не облагаются налогами. И хотя зимой батарея будет садиться, можно обратить внимание и на гибриды.

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