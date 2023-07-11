Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada

Во всем виноват растущий доллар

11 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: lada.ru

Ослабление курса рубля повлияет на стоимость автомобилей Lada, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, компания будет стараться минимизировать рост цен. Он пояснил, что рост курса доллара влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих и материалов.

"Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков. <…> На ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", – цитирует его РИА Новости.

Ранее аналитик Артур Мейнхард предрек, что к концу 2023 года доллар США может вырасти до 100–120 рублей за единицу. По его словам, фундаментальных факторов для укрепления рубля пока не видно.