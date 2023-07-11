Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada
Во всем виноват растущий доллар
11 июля 2023, 17:21, ИА Амител
Ослабление курса рубля повлияет на стоимость автомобилей Lada, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
По его словам, компания будет стараться минимизировать рост цен. Он пояснил, что рост курса доллара влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих и материалов.
"Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков. <…> На ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", – цитирует его РИА Новости.
Ранее аналитик Артур Мейнхард предрек, что к концу 2023 года доллар США может вырасти до 100–120 рублей за единицу. По его словам, фундаментальных факторов для укрепления рубля пока не видно.
17:27:12 11-07-2023
Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали (
17:28:28 11-07-2023
Точно всё по плану ?
17:38:12 11-07-2023
Дак они же наши, вроде как, наши комплектующие. С чего бы им расти то вслед за курсом валют ? Или все таки как и раньше все для них закупается за рубежом, а нашего ничего нет ? Тогда понятно, имитация снова.
17:54:19 11-07-2023
Гость (17:38:12 11-07-2023) Дак они же наши, вроде как, наши комплектующие. С чего бы им... Это ясно уже много лет.
17:54:51 11-07-2023
Ничего, любители этих повозок всё равно купят.
18:12:21 11-07-2023
Это ещё хорошо , что мы отказались от доллара и он вот-вот рухнет. Тогда он действительно будет стоит рублей 120-150
19:39:34 11-07-2023
По радио володин ( не знаю кто он Володе) приказал чинушек на РФ автопром пересадить.
20:48:52 11-07-2023
Деревенщина будет скупать этот мусор. Ну не на конях же ездить.
23:34:11 11-07-2023
Все нашего производства всегда дорожает и дорожает.
01:08:46 12-07-2023
А как же инфляция по Мишустину 2,9% ?