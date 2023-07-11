НОВОСТИТранспорт

Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada

Во всем виноват растущий доллар

11 июля 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: lada.ru
Фото: lada.ru

Ослабление курса рубля повлияет на стоимость автомобилей Lada, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, компания будет стараться минимизировать рост цен. Он пояснил, что рост курса доллара влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих и материалов.

"Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков. <…> На ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", – цитирует его РИА Новости.

Ранее аналитик Артур Мейнхард предрек, что к концу 2023 года доллар США может вырасти до 100–120 рублей за единицу. По его словам, фундаментальных факторов для укрепления рубля пока не видно.

цены Авто

Комментарии 10

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Гость

17:27:12 11-07-2023

Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали (

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Гость

17:28:28 11-07-2023

Точно всё по плану ?

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Гость

17:38:12 11-07-2023

Дак они же наши, вроде как, наши комплектующие. С чего бы им расти то вслед за курсом валют ? Или все таки как и раньше все для них закупается за рубежом, а нашего ничего нет ? Тогда понятно, имитация снова.

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Гость

17:54:19 11-07-2023

Гость (17:38:12 11-07-2023) Дак они же наши, вроде как, наши комплектующие. С чего бы им... Это ясно уже много лет.

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Гость

17:54:51 11-07-2023

Ничего, любители этих повозок всё равно купят.

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Гость

18:12:21 11-07-2023

Это ещё хорошо , что мы отказались от доллара и он вот-вот рухнет. Тогда он действительно будет стоит рублей 120-150

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Гость

19:39:34 11-07-2023

По радио володин ( не знаю кто он Володе) приказал чинушек на РФ автопром пересадить.

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Гость

20:48:52 11-07-2023

Деревенщина будет скупать этот мусор. Ну не на конях же ездить.

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Гость

23:34:11 11-07-2023

Все нашего производства всегда дорожает и дорожает.

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Гость

01:08:46 12-07-2023

А как же инфляция по Мишустину 2,9% ?

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