Огромный ТЦ выставили на продажу в Новосибирске за 3,7 млрд рублей

Единым лотом корпорация ВЭБ продаёт ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота»

11 января 2023, 10:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один из первых крупных ТЦ, которые строили в Новосибирске, выставили на продажу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Госкорпорация ВЭБ единым лотом продаёт ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота». За актив продавец планирует выручить не менее 3,7 млрд рублей. Торги состоятся 16 февраля.

ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске начали строить в начале нулевых, однако строительство затянулось. Завершили его в 2008 году.

Впервые информация о том, что госкорпорация ВЭБ планирует продать ТЦ, появилась в 2018 году. На сегодняшний день в нём работает более 100 магазинов различных брендов.