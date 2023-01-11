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Огромный ТЦ выставили на продажу в Новосибирске за 3,7 млрд рублей

Единым лотом корпорация ВЭБ продаёт ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота»

11 января 2023, 10:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Один из первых крупных ТЦ, которые строили в Новосибирске, выставили на продажу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Госкорпорация ВЭБ единым лотом продаёт ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота». За актив продавец планирует выручить не менее 3,7 млрд рублей. Торги состоятся 16 февраля.

ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске начали строить в начале нулевых, однако строительство затянулось. Завершили его в 2008 году.

Впервые информация о том, что госкорпорация ВЭБ планирует продать ТЦ, появилась в 2018 году. На сегодняшний день в нём работает более 100 магазинов различных брендов.

 

Комментарии 6

  • 100 магазинов? огромный? да у нас в Галактике больше 300, да еще ашан впридачу
    11 января, Гость   Ответить
  • Гляди не обкакайся от гордости за свою Галактику.
    11 января, Гость   Ответить
  • А че ты ты так наехал на человека, наша Галактика явно круче этого Сибирского Молла. Ты там хоть раз был?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, от гордости за свою Галактику --- А ты чем гордишься? "LOVELASом"?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, зависть у вас прожигает вам мозги. уже почти
    11 января, Гость   Ответить
  • Сибмолл реально меньше Галактики, да и постарше, обновить бы уже...
    12 января, Гость   Ответить
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