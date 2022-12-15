Алтайский прокурор проверил в Барнауле семилетний долгострой, который «в пути смог подрасти»

Изначально ЖК был 16-этажным, а затем вырос до 20 этажей

15 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: vk.com/altprok22

Прокурор Алтайского края Антон Герман провёл выездное совещание на территории достраиваемого двадцатиэтажного ЖК на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического, сообщает ведомство.

Высотка расположена по адресу: ул. Партизанская, 76. Ранее amic.ru рассказал историю этого долгостроя, который начали возводить в 2015 году, сдать планировали в 2017-м, а после переносили сроки. Кстати, изначально ЖК был 16-этажным, а затем вырос до 20 этажей.

«Многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения возводится ООО «Монтажная компания «ПР-Холдинг» с привлечением денежных средств граждан, срок действия разрешения на строительство продлён до 18 марта 2023 года. В январе 2022 года объект был включён в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением застройщиком более чем на шесть месяцев сроков завершения строительства объекта и обязанности по его передаче дольщикам», — рассказали в ведомстве.

На данный момент ЖК имеет готовность более 80%, однако требуется выполнить значительный объём работ для завершения строительства и ввода в эксплуатацию.

В прокуратуре указали, что перед застройщиком поставили задачу активизировать темпы строительства, чтобы без новых срывов передать жильё дольщикам. Также руководителю ООО внесено представление.

Ранее сообщили, что возле указанного ЖК «умыкнули тротуар» у тысяч пешеходов ради небольшой парковки.