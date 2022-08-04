Автосервис с кафе и офисами предлагают возвести напротив ДК Моторостроителей в Барнауле

Здание автосервиса, в котором разместятся магазин, офисы, кафе, планируют построить на ул. Германа Титова, 31, в Барнауле. Сейчас участок, где запроектирован объект, выставлен на продажу. Как отмечает собственник, территория уже подготовлена к работам.

Придорожный сервис

Спроектированное здание автосервиса — двухэтажное. На первом уровне, согласно документации, расположены помещения для ремонта транспорта. Заезды для автомобилей предусмотрены с дворовой части объекта и с торца. Также здесь планируют разместить магазин, автомойку, офисы и кафе.

Объект спроектирован из металлокаркаса и сэндвич-панелей серых оттенков. Второй уровень здания облицован коричневым кирпичом. Судя по визуализации, построить автосервис решено на красной линии: фасад будет выходить на ул. Малахова.

Участок, где и предполагается строительство здания, сейчас выставлен на продажу. По информации собственника, территория площадью 6,5 сотки огорожена забором, установлены ворота для въезда спецтехники.

Участок на ул. Германа Титова, 31 / Фото: «Яндекс.Карты2

Интересно, что участок расположен в черте садоводства «Поток» (ограничен ул. Малахова, ул. Западная 10-я, ул. Германа Титова). Две трети квартала занимают дачные наделы, а на оставшейся части территории (напротив ДК Моторостроителей) расположены коммерческие объекты: базы отдыха, бани, автомастерские, Аварком и другие организации.

Курс на коммерцию

Последние годы в Барнауле наблюдается бум коммерческого строительства: предприниматели города сначала из-за пандемии, а теперь из-за санкций ищут новые сферы для развития. Так, если с января по июль 2020 года бизнесмены города получили 42 разрешения на возведение коммерческих объектов, в 2021-м — 41, а за январь-июль 2022 года — 54.

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Чаще всего предприниматели планируют строить склады, административные здания, производственные предприятия, заводы, оптовые базы, реже — магазины. А вот торговых центров в этом списке нет. Ещё в начале года риелторы Барнаула прогнозировали, что интерес бизнеса к торговле будет падать, а к производству — расти.

По мнению руководителя агентства недвижимости «Ключ Риелт» Константина Никитеева, в России, в том числе и Барнауле, начнут выпускать товары, которые раньше поставляли из-за границы. При этом спрос, например, на складские помещения в городе был зафиксирован уже в марте, но подходящих под запросы инвесторов вариантов на рынке пока практически нет.