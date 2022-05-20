«Новая эра». Как Барнаул из «столицы ТЦ» превратится в город технопарков, складов и производств

Спрос на торговую недвижимость в Барнауле резко снизился за последние месяцы и продолжит падать в ближайшем будущем, прогнозируют риелторы. Из-за введённых санкций против России торговля перестала быть перспективным бизнесом, а многие предприниматели начали искать новые сферы для развития. Одним из самых востребованных стало производство. Эксперты отмечают, что в Барнауле уже выросло число запросов на покупку складских и коммерческих помещений, а в будущем в городе вообще могут появиться крупные технопарки.

Торговля не в тренде

В крупных городах России начали избавляться от коммерческой недвижимости — собственники стали чаще выставлять на продажу торговые центры, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито. Недвижимость». По всей стране в конце апреля для покупки было доступно более 22 тысяч «квадратов» торговых помещений — на 7,7% больше, чем в аналогичный период в 2021 году.

В Барнауле массовой продажи торговой недвижимости, включая ТЦ и ТРЦ, пока нет. В базе объявлений есть предложения о реализации некоторых крупных объектов (ТЦ «Россия», комплекс «Лалетин», ТЦ «Бум», ТЦ «Пассаж», «Норд-Вест», а также новые торговые центры в Индустриальном районе Барнаула), но все они ищут покупателей уже не один год.

Однако в ближайшее время, считают риелторы, пул продающихся торговых объектов в краевой столице может вырасти: из-за введённых санкций, потери зарубежных поставщиков, роста цен эта сфера уже не так перспективна, как несколько лет назад.

«В Барнауле „обойма“ объектов осталась прежней, она не меняется. Какие-то новые предложения появились, но их немного. Мы наблюдаем тенденцию, что ТЦ — это уже не совсем тренд, и собственники, возможно, начнут избавляться от них. Но это не самое хорошее время для продажи: число покупателей на торговую недвижимость невысокое», — объясняет руководитель агентства недвижимости «Ключ Риэлт» Константин Никитеев.

Уже сейчас некоторые ТЦ в Барнауле испытывают сложности с наполнением арендаторов, подтвердил amic.ru руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин. Однако он подчёркивает: кризис не создал проблему, а лишь обнажил её.

«Объективно торговых центров в Барнауле настроили много, в таком количестве они уже никому не нужны. Новых ТЦ в городе уже давно не закладывают — „Арена“ и „Галактика“ были одними из последних. На ул. Балтийской есть недостроенный ТЦ (принадлежит бизнесмену Андрею Комякову, — прим. ред.), который несколько лет не сдают: он просто никому не нужен. Время крупных ТЦ ушло в прошлое. Сейчас на первое место выходят интернет-магазины OZON и Wildberries, они на каждом шагу, углу. А это логистика, склады. Кризис ускорил процессы, которые наметились», — говорит эксперт.

Новости

Недвижимость Уже не тот формат. Барнаульский бизнесмен меняет концепцию ТРЦ из-за пандемии

При этом закрытие магазинов известных брендов (например, H&M, Zara, Bershka и других) глобально не повлияло на работу ТЦ в Барнауле: в нашем городе санкционных компаний представлено немного.

«Засилья брендов у нас нет. Есть какие-то крупные сети, которые стоят по всей стране и во всех ТЦ. В Барнауле сохранился „челночный“ бизнес, где компании возят разные марки из Турции, Китая. На эти компании ситуация не очень повлияла. Этот бизнес останется. Уходят сети, которые по политическим мотивам не могут работать в России. Но кто-то уходит, а кто-то условно уходит, продаёт бизнес партнёрам, переименовывает компании. Но времена тяжёлые», — говорит Константин Никитеев.

Новости

Общество Без Zara, Bershka и Pull&Bear. Как выглядит барнаульский ТЦ Galaxy после ухода сети Inditex

Один из путей развития торговой недвижимости в Барнауле — это новое применение старых площадей. Дмитрий Дворядкин считает, что пустующие площади можно использовать под офисы и коворкинги.

«У нас строят много офисных центров, их не хватает, все расписаны на этапе строительства. Но в большинстве ТЦ в Барнауле много пустых площадей. Нужно проводить переформатирование, создавать коворкинги, офисные пространства. Нам нужно в Барнаул затягивать крупные IT- компании», — отмечает эксперт.

Новые игроки рынка

Но если спрос на торговую недвижимость в краевой столице будет падать, то на производственную — расти, уверены риелторы. И причина — опять же в санкциях. По словам Константина Никитеева, в России, в том числе и Барнауле, начнут выпускать товары, которые раньше поставляли из-за границы. Уже сейчас в городе вырос спрос на складские помещения, однако пока подходящих вариантов на рынке практически нет.

«В Барнауле число предложений по складам в дефиците, объектов большой площади и хорошего качества вообще нет. Был запрос с Новосибирска на шесть тысяч квадратных метров, мы не смогли его закрыть: всё, что предлагали, не соответствовало требованиям», — говорит Константин Никитеев.

Если тренд на развитие производства сохранится в течение нескольких лет, то в городе могут появиться крупные технопарки. Территориально для них подойдёт промзона на пр. Космонавтов, где находятся заброшенные предприятия и заводы. Кстати, в этой части города в ближайшем будущем планируют создать первый технопарк на базе Алтайского моторного завода, который с 2019 года принадлежит московской компании, входящей в концерн «Тракторные заводы». Именно за этими форматами, считают эксперты, будущее.

«Промзона Барнаула логистически правильно расположена. Там тупики, мощности электричества, воды, газа — всё есть для создания мощных центров. На улице Трактовой, например, есть производственные помещения, где делают мебель. Но там нет мощностей, газа и всё приспособлено из гаражей. Если создавать хорошие технопарки, то половина клиентов будут внутри технопарка. Они друг другу делают и создают продукт с высокой добавленной стоимостью, который может быть экспортирован. Эра гигантов-заводов уходит в прошлое, а небольших и высокопроизводительных цехов выходит на первый план», — резюмирует Дмитрий Дворядкин.

*Справка

Технопарк — имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые посёлки, охрана.