Барнаульский девелопер выкупил частный сектор напротив «Сити-центра» под застройку

Напротив ТРК «Сити-центр» в Барнауле скоро развернётся строительство очередного ЖК. Крупный девелопер несколько месяцев назад выкупил земельные участки с частными домами, снёс строения, а теперь готовит территорию для работ.

Перспективные земли

Площадка, где планируется строительство ЖК, расположена на углу улицы Пролетарской и проспекта Красноармейского.

По данным ЕГРН, в ноябре 2021 года и январе 2022-го компания «Главалтайстрой», входящая в ГК «Союз» Владимира Отмашкина, выкупила два участка (ул. Пролетарская, 119 и 121) общей площадью 12,76 сотки. В августе 2022 года на территории появилась строительная техника, частные ветхие дома снесли, а площадку огородили забором.

Пока по документам участки не объединены в один и предназначены для эксплуатации жилых домов. Поэтому впереди у компании — юридическое оформление земли.

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Каким будет ЖК на месте частного сектора, пока неизвестно. Дело в том, что «Союз» выкупает и другие участки, расположенные по соседству. Ещё в середине 2021 года компания приобрела землю и здание старой трикотажной фабрики на ул. Пролетарской, 113. Территория по этому адресу, согласно публичной кадастровой карте, предназначена для строительства высотного дома.

При объединении всех участков, принадлежащих «Союзу», получится площадка почти в 62 сотки. Этого достаточно для возведения двух-трёх многоквартирных домов.

Интересно, что ещё в 2019 году участок на ул. Пролетарской, 121, выставляли на продажу. Собственники хотели получить за землю площадью 8 соток 18,5 млн рублей. Но какую сумму в итоге заплатил застройщик владельцам, неизвестно.

Популярный район

Количество новых ЖК в центре Барнаула ежегодно растёт. Так, компания «Союз» готовит ещё несколько площадок для работ. Девелопер выкупил участки на пересечении переулка Радищева и улицы Никитина, которые ранее занимали аварийные дома. Также девелопер планирует приобрести землю на ул. Короленко, 110. Для этого он даже обратился в мэрию с предложением провести торги.

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На ул. Интернациональной готовит для работы площадку застройщик «Регионстрой». Ещё в 2021 году девелопер обратился в мэрию с инициативой о подготовке проекта планировки и межевания двух кварталов. Они находится в границах ул. Пролетарской, пр. Социалистического, ул. Анатолия и пр. Красноармейского. Ожидалось, что в 2022-м компания уже представит проект ЖК. Но пока этого не произошло.

Готовится к строительству ЖК на пересечении ул. Партизанской и пер. Ядринцева. Уже в ближайшее время застройщик «Алгоритм» представит эскизы.

Многоквартирный дом может возникнуть и на ул. Чкалова, 58. Сейчас этот участок выставлен на торги. Победитель будет известен в сентябре 2022 года. Кроме того, ЖК планируют возвести на пересечении пер. Ядринцева и ул. Кирова, на ул. Гоголя, 23, на пр. Комсомольском, 50 и по другим адресам.