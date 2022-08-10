Да будет дом. Участок за медуниверситетом в Барнауле продают под жилую застройку

Земельный участок, на котором возможно построить многоэтажный дом, выставили на торги в центре Барнаула. Площадка располагается сразу за Алтайским медуниверситетом, на пересечении ул. Чкалова и Максима Горького. Именно из-за соседства с учебным корпусом, который признан объектом культурного наследия, на участке разрешено строить здания не выше шести этажей.

Здание-ограничитель

Земельный участок на ул. Чкалова, 58 (пересечение с ул. Максима Горького) находится в муниципальной собственности и имеет площадь чуть более 32 соток. Здесь, согласно аукционной документации, можно построить среднеэтажный многоквартирный дом. Высота объекта не должна превышать 19 метров — это приблизительно шесть этажей. Ограничения связаны с тем, что рядом с площадкой находится учебный корпус Алтайского медуниверситета (пр. Ленина, 40), который относится к объектам культурного наследия.

Участок на ул. Чкалова, 58

«Земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки объекта культурного наследия регионального значения „Здание учебное“ по адресу пр. Ленина, 40. Предельная максимальная высота объектов капитального строительства в границах зоны регулирования застройки составляет 19 метров», — сказано в документации к торгам.

На месте бараков

Интересно, что площадка под будущую застройку образована в результате объединения двух соседствующих участков. На одном из них (ул. Чкалова, 58) несколько лет назад располагался двухэтажный деревянный многоквартирник.

Дом построили в 1937 году. В начале 2000-х он был признан аварийным, поэтому администрация Барнаула расселила жильцов. Ещё в 2016 году мэрия распорядилась изъять доли жилого дома и участка у одного из собственников. Последнюю квартиру освободили в сентябре 2019-го, а через месяц деревянное здание снесли.

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Второй земельный участок до объединения имел адрес ул. Максима Горького, 61б (площадь 17 соток). До ноября 2018-го здесь находился детский сад 1927 года постройки, однако затем его снесли.

В конце 2021 года на площадку заехала строительная техника, которая выровняла территорию. Однако на торги земля попала спустя почти год. Начальная цена, за которую администрация города готова продать участок, составляет 11,2 млн рублей. Однако в процессе торгов стоимость вырастет, ведь, скорее всего, лот заинтересует нескольких застройщиков города.

Дело в том, что земля находится в центре Барнаула, в окружении учебных заведений (АГМУ, БЮИ, АлтГТУ, АлтГУ), поэтому жильё явно будет пользоваться высоким спросом. Кто именно станет правообладателем участка, станет известно 15 сентября 2022 года: именно тогда пройдут торги.