Барнаульскому застройщику разрешили возвести первый дом на месте трамвайного депо в центре города

Строить дома на месте депо №1 девелопер планировал еще в 2021 году, но начнет работы весной 2023-го

26 декабря 2022, 09:36, ИА Амител

Проект застройки квартала на ул.Анатолия, 304, представленный в 2021 году / Фото: Владимир Золотов

Компания «Регионстрой» намерена в 2023 года начать строительство первого дома на ул. Анатолия, 304, где несколько лет назад находилось трамвайное депо №1. Компания в конце ноября 2022-го получила разрешение на строительство и уже приступила к подготовке площадки. Всего же девелопер намерен возвести в квартале четыре многоквартирника.

Подготовительный период

Первый дом в квартале будет трехподъездным, десятиэтажным, возведут его полностью из кирпича. Как сообщил amic.ru главный инженер компании Евгений Головачёв, в доме запроектированы «однушки» и «двушки». В остальных домах застройщик, возможно, заложит квартиры большей площади: это будет зависеть от покупательского спроса. Всего же компания намерена построить на участке четыре дома.

«Подготовительный период уже начали: ведутся работы по расчистке площадки. Основные работы по строительству начнем с весны. У нас два дома с общим двором, но территории разделены по границам участка. Поэтому у каждого дома своя дворовая площадка. Дворы запроектированы без парковочных мест. Сейчас мы как раз занимаемся проектом второго дома», — отметил Евгений Головачёв.

Проект застройки квартала на ул. Анатолия, 304, представленный в 2021 году / Фото: Владимир Золотов

Одновременно компания готовит еще одну площадку: она располагается в поселке Южном, на ул. Герцена, 17. Здесь застройщик возведет 16-этажный дом на 174 квартиры. Разрешение на строительство компания уже получила. Проект ЖК осенью 2022 года презентовали на градсовете. Участок, где развернётся строительство, много лет никак не использовался, сейчас на нём находятся несколько одноэтажных административных зданий, которые будут снесены.

Затянувшийся проект

Квартал на ул. Жилой комплекс на ул. Анатолия — на месте бывшего трамвайного депо № 1 — впервые показали на градостроительном совете в январе 2021 года. Площадка расположена в границах ул. Анатолия и ул. Интернациональной.

Архитекторы, работавшие над концепцией микрорайона, продумали развитие не только этого участка, но и небольшого квартала в границах ул. Анатолия, ул. Загородной, пер. Крайнего. Сейчас здесь расположены частные дома и ветхие двухэтажки.

Проектировщики предложили построить в новом районе 16 домов высотой от 10 до 24 этажей и школу на 600 мест, а также сделать реконструкцию существующего детского сада и обустроить парковую зону с выходом к реке. По расчётам экспертов, в микрорайоне смогут проживать более 6 тыс. человек.

Члены комиссии одобрили представленный эскиз, и застройщик в феврале 2021 года приступил к разработке проекта планировки и межевания квартала.

Компания рассчитывала, что начнёт строительство первого дома осенью 2021-го, однако утверждение плана застройки затянулось.