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Барнаульскому застройщику разрешили возвести первый дом на месте трамвайного депо в центре города

Строить дома на месте депо №1 девелопер планировал еще в 2021 году, но начнет работы весной 2023-го

26 декабря 2022, 09:36, ИА Амител

Проект застройки квартала на ул.Анатолия, 304, представленный в 2021 году / Фото: Владимир Золотов
Проект застройки квартала на ул.Анатолия, 304, представленный в 2021 году / Фото: Владимир Золотов

Компания «Регионстрой» намерена в 2023 года начать строительство первого дома на ул. Анатолия, 304, где несколько лет назад находилось трамвайное депо №1. Компания в конце ноября 2022-го получила разрешение на строительство и уже приступила к подготовке площадки. Всего же девелопер намерен возвести в квартале четыре многоквартирника.

Подготовительный период

Первый дом в квартале будет трехподъездным, десятиэтажным, возведут его полностью из кирпича. Как сообщил amic.ru главный инженер компании Евгений Головачёв, в доме запроектированы «однушки» и «двушки». В остальных домах застройщик, возможно, заложит квартиры большей площади: это будет зависеть от покупательского спроса. Всего же компания намерена построить на участке четыре дома.

«Подготовительный период уже начали: ведутся работы по расчистке площадки. Основные работы по строительству начнем с весны. У нас два дома с общим двором, но территории разделены по границам участка. Поэтому у каждого дома своя дворовая площадка. Дворы запроектированы без парковочных мест. Сейчас мы как раз занимаемся проектом второго дома», — отметил Евгений Головачёв.
Проект застройки квартала на ул. Анатолия, 304, представленный в 2021 году / Фото: Владимир Золотов

Одновременно компания готовит еще одну площадку: она располагается в поселке Южном, на ул. Герцена, 17. Здесь застройщик возведет 16-этажный дом на 174 квартиры. Разрешение на строительство компания уже получила. Проект ЖК осенью 2022 года презентовали на градсовете. Участок, где развернётся строительство, много лет никак не использовался, сейчас на нём находятся несколько одноэтажных административных зданий, которые будут снесены.

Затянувшийся проект

Квартал на ул. Жилой комплекс на ул. Анатолия — на месте бывшего трамвайного депо № 1 — впервые показали на градостроительном совете в январе 2021 года. Площадка расположена в границах ул. Анатолия и ул. Интернациональной.

Архитекторы, работавшие над концепцией микрорайона, продумали развитие не только этого участка, но и небольшого квартала в границах ул. Анатолия, ул. Загородной, пер. Крайнего. Сейчас здесь расположены частные дома и ветхие двухэтажки.

Проектировщики предложили построить в новом районе 16 домов высотой от 10 до 24 этажей и школу на 600 мест, а также сделать реконструкцию существующего детского сада и обустроить парковую зону с выходом к реке. По расчётам экспертов, в микрорайоне смогут проживать более 6 тыс. человек.

Члены комиссии одобрили представленный эскиз, и застройщик в феврале 2021 года приступил к разработке проекта планировки и межевания квартала.

Компания рассчитывала, что начнёт строительство первого дома осенью 2021-го, однако утверждение плана застройки затянулось.

Комментарии 30

  • Успехов
    26 декабря, Гость   Ответить
  • чертисколькиэтажка и десять парковочных мест?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Блин, жилье все строят и строят, откуда жильцы берутся?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Можно и пожарные под жилье отдать
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Депо снесли ради халявной земли а электротранспорт хотят развить. Управленцы
    26 декабря, Гость   Ответить
  • жилье все строят и строят - ну ничего, уже замораживать начали. Так что не факт, что это вот построят.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Не пойму власти пишут отток населения из края увелился в 1,7 раза, для кого строят? Кто покупает ,или берут впрок для будущих поколений,
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Селяне-то прибывают... Надо же им селиться где-то. Чёткий маркер - как начинают ходить мимо тротуаров и протаптывать тропинки - всё, селяне прибыли. Как КРО - где иду, там и дорога.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Очень интересный участок - вот только школы рядом нет, детсада нет, поликлиники нет, дорога туда - одна более-менее. Зато соседи тихие )))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Крупный Рогатый Скот, же
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А градсовет и Администрация Барнаула не имеет право одобрять проект жилых домов и разрешать начало строительства без необходимого количества парковочных мест! И после этого кто-то еще может их назвать лояльными к населению города?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Начните уже на погосте строить! уроды НЕ насытные!!!!!!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • ЗА ПРАВДУ В БАН
    26 декабря, Гость   Ответить
  • > как начинают ходить мимо тротуаров и протаптывать тропинки - всё, селяне прибыли Человек ходит там, где ЕМУ удобно. Люди не роботы по прямым углам ходить. В утопически-здравом городе сначала посмотрят, какие тропинки народ протопчет, где вытопчет дорожки. И прямо поверх этих следов положат плитку. И уж точно не будут городить могильные оградки на тротуарах.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на погосте они Стеллы и парки возводят
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Забавно с утра и по ночам вурдалакам, из окошка новостройки, любоваться Булыгинским кладбищем
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, поэтому Барнаул и город, если бы не селяне, что тут было бы? Для пяти тысяч барнаульцев всё строили? Сидели бы в таком же сраном селе, горожане.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Комментарий отправлен на модерацию.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Селяне, которые этот город делали, становились горожанами, а нынешние делают из него своё сраное село.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Варламова насмотреться и про дружелюбную городскую среду вкручивать много ума не надо. Только в городе нормальные люди ходят там, где тротуар, а не там где ему удобно, потому как городская среда накладывает свои ограничения на движение. Те кому было удобно мимо пешеходных переходов ходить к примеру, удобно лежат в ящике.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Я не понимаю такие вопли ненависти, типа вы бы тоже прикупили квартирку, да денег нету? Что вас заставляет выделять из себя дурнопахнущую субстанцию? Стройки - один из локомотивов экономики, они за собой тащат десятки смежных отраслей, они работу дают, они налоги платят… Вы хотите продолжать жить в этих своих унылых землянках, как будто вы не городе живете, не в краевом центре, а в засранном селе? И не переживайте за строителей - если они не продадут построенное, то своему же карману нанесут ущерб. Ну раз строят, значит есть для кого. Просто я не видел ещё ни одного, кто бы сознательно терял деньги работая в убыток.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А кто живёт в унылых землянке? А чем это новое жильё не уныло и не депрессивно? Иди там дальше лобызай отмашкина и иже с ними, этих прогрессивных строителей прекрасных скворечников с маленькими двориками заставленными машинами и каморками с прямоугольником в стене для света.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Млят! Даветь это кавно!!!!! причем оно имеено там где должно и быть - в Опе -)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • одно хорошее землетрясение и фсё ))) землянки стоят , а человейники .......
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Что один унылое говно, которое мне предложило лобызать Отмашкина, что второй похож на дебила - а если комета прилетит и все снесет, а если все электрокабели порвутся, а новых нет…. Таких дебильных предположений ученик начальных классов вагон накидает. У вас тупо нет объяснений своему хейту строителей. Ну, тогда только одно объяснение - эффект нищеброда. Вот могу деньги поставить на тот факт, что ни один, ни второй не могут похвастать своими доходами. Это всё от злобы идёт, а злоба рождается из зависти. Учтите, злобные Буратины, зависть является причиной многих психосоматических заболеваний. Вы сами себя хороните)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А поэтому твой скрежет зубовный очень веселит, специалист по говну и психосоматике. Отварчику выпей, болезный и строй дальше. Ветки подвезли....
    26 декабря, Гость   Ответить
  • блевотина урыжная БУЭЭЭЭЭ дайте похмелиться
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Прикольно: таи, где изображена школа , стоит дом моих родителей. Уже лет 70 собираются сносить....
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А поэтому твой скрежет зубовный очень веселит, **** Где ты скрежет услышал может только твой психиатр рассказать, да это и не важно) Суть, содержание… ну, контент.. как тебе ещё смысл передать?) ты его просто не смог прогнать через себя. Ну, ладно, сложное задание для тебя было, учитывая твой коррекционный класс) ладно, давай о другом поговорим - тебе нравится, когда какая-либо отрасль экономики рушится? Вот прям тебе с твоим окладом это так важно ощущать, что у кого-то тоже есть проблемы? Да почему же ты мелочный такой? Возможно ты никогда не видел средневековую архитектуру или никогда не ел вкусный стейк, а может ты даже не ощущал рядом присутствия красивой и небезразличной к тебе женщины… В общем, у тебя объём желаемого - фантастический, просто непаханое поле, просто человек не пробовавший ничего слаще морквы) ты - уникум) гордись этим)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • круто. но где стоянки? у каждой семьи по 2-3 машины и прицеп зачастую! ну и про садик школу. не успеешь моргнуть - а ребенку 3 и его в садик. потом раздва - и в школу!
    27 декабря, Гость   Ответить
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