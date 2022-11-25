Бывший хозяин «Губернского лекаря» остановил строительство небоскрёба в Барнауле из-за СВО и ковида

Хозяин компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков решил временно отказаться от планов возвести 75-метровую высотку на перекрёстке Красноармейского проспекта с улицей Партизанской. Это решение он связывает с политической и экономической неопределённостью в нашей стране, пишет «Толк».

По словам Комякова, он вообще не планирует реализовывать никакие большие проекты в сложившейся ситуации. Ещё три года назад он выкупил участки на этой территории (у запланированного дома есть адрес — пр. Красноармейский, 50) за 86,6 млн рублей на торгах, где выставлялась земля обанкроченного «Стройгаза». Но потом началась пандемия, а теперь идёт специальная военная операция, и это, как говорит застройщик, «не внушает оптимизма в плане будущих продаж и перспектив».

Ранее «Строительная перспектива» объединила выкупленные участки, убрала на них мусор и заросли, обнесла всё забором. Проект прошёл градсовет, но к созданию рабочей документации так и не приступили.

Тем временем стало известно, что Андрей Комяков продал другой свой бизнес — сеть аптек «Губернский лекарь» — компании кемеровского предпринимателя Олега Казанского.

Тем не менее Комяков заявил «Толку», что не отказывается от тех своих строительных проектов, которые можно реализовать за год-полтора. К таким, например, относится жилой комплекс на улице Чкалова за АГМУ.