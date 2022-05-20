Целый квартал в Барнауле снесут, чтобы построить бульвар с рестораном и отелем

Дома и здания на улице Мало-Олонской могут быть снесены, потому что они попали в границу бульвара, который расположится на правом берегу реки Барнаулки. Как отмечает «Толк», объект благоустройства ещё несколько лет назад внесли в проект планировки.

В рамках запланированной «Торгово-культурной зоны с пешеходной улицей» уже отреставрирована улица Мало-Тобольская, где уложили плитку и отремонтировали старые торговые павильоны. Кроме того, облагородили левый берег Барнаулки и выстроили мост через неё.

Но также в проект входит благоустройство бульвара на Мало-Олонской, который расположится от пер. Знаменского до пр. Социалистического. Здесь собираются провести озеленение, установить скамейки, фонари, проложить пешеходные дорожки и сделать мост от Мало-Тобольской до Большой Олонской.

Планируется также реконструкция участка, ограниченного пр. Социалистическим, ул. Мало-Олонской, пер. Знаменским и ул. Большой Олонской. Здесь собираются построить ресторан и отель.

Кроме того, городские власти хотят реконструировать склады типографии Алтайского дома печати на ул. Большой Олонской, 28, объект общественно-делового назначения на ул. Мало-Олонской, 25, построить торговый пассаж с паркингом в пер. Знаменском, 7.

Отмечается, что сейчас администрация занимается только планировкой и не проводит изъятия земель.

Ранее мэрия Барнаула показала эскизы обновлённой привокзальной площади. Проект разработало архитектурное бюро MDVA.