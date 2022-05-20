Как изменится Привокзальная площадь в Барнауле. Мэрия показала эскизы

Проект изменений площади у барнаульских вокзалов представили разработчики в барнаульской администрации 19 мая, сообщает «Вечерний Барнаул». Эскизы разработало архитектурное бюро MDVA.

Что изменится на площади

Перед железнодорожным вокзалом будет полноценная площадь без барьеров и бордюров. Пешеходную зону оградят столбиками.

Установят два арт-объекта: у старого вокзала, скорее всего, — паровоз, а у нового — арт-объект, рассказывающий об истории Барнаула.

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Появятся новые зелёные насаждения, что сделает площадь похожей на сквер. Но деревья будут высаживать не на газон, а прямо в специальные гнёзда в дорожном покрытии с приствольными решётками. Деревья будут давать тень и изменят микроклимат площади.

Будет больше лавочек, добавят малые архитектурные формы.

На Привокзальной площади поставят летние кафе и оборудуют игровую площадку для детей.

Как поступят с личным и общественным транспортом

Потоки личного и общественного транспорта разведут. Сейчас на Привокзальную прибывают 15 автобусных и один троллейбусный маршрут, есть платные парковки. Решено не смешивать движение автобусов и троллейбусов с частными авто.

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Максимально разведут пересечение пешеходных дорожек с автомобильными путями. Перроны для посадки и высадки пассажиров и общественного транспорта перенесут ближе к вокзалу.

Высаженные новые деревья также будут отделять транспорт от пешеходов.

Велодорожки на вокзале

На площади по её обеим сторонам появятся велосипедные дорожки. А также возможность удобного доступа велосипедистов к пешеходному мосту через железнодорожные пути, чтобы дальше двигаться в сторону улицы Георгия Исакова.

Когда приступят к переделке площади

По словам заместителя мэра по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, это довольно дорогостоящий проект. Поэтому одним бюджетом города его не потянуть. Шеломенцев предполагает, что взяться за его реализацию город сможет после завершения реконструкции моста на Новом рынке, которая будет проходить до ноября 2023 года.