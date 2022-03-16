Цены взлетели и «зависли». Как изменился рынок жилья Барнаула в условиях санкций и дорогой ипотеки

Квартиры в барнаульских новостройках перестали дорожать: их стоимость две недели назад взлетела на 15%, но сейчас рост цен замедлился. По словам риелторов, подорожавшие долёвки по-прежнему пользуются спросом у горожан, а вот интерес к вторичному жилью упал из-за увеличившихся ставок по ипотеке. Что поддержит рынок недвижимости в кризис и когда ждать стабилизации, разбирался amic.ru.

«Плановые корректировки»

С начала марта стоимость квартир в барнаульских новостройках выросла в среднем на 15% — цена квадратного метра перевалила за 80 тыс. рублей. Причиной резкого удорожания стали введённые западными странами антироссийские санкции: как следствие, подорожали строительные материалы, а ипотека взлетела выше 20%.

«Мы видим, что стоимость „первички“ скаканула, но больше взлётов не было. Я думаю, что ждать подъёмов пока не стоит, потому что все государственные органы включились, чтобы максимально сдерживать рост цен», — отметил руководитель агентства «Династия24» Дмитрий Дворядкин.

Сейчас цены на новостройки компании поднимают лишь планово. Риелторы объясняют: девелоперы увеличивают цены на квартиры при достижении определённого этапа в работах.

«Стоимость корректируется на протяжении всего периода стройки. Мы знаем, что девелопер начинает возводить ЖК по одной цене, заканчивает по другой. То же самое происходит сейчас: происходит корректировка цены. Если этап стройки подошёл к определённому уровню, застройщик повышает стоимость. Такие плавные корректировки в небольшом соотношении происходили, происходят и будут происходить», — объясняет председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты в сфере строительства и рынка недвижимости Марина Ракина.

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Спрос в сегменте новых квартир поддерживает льготная ипотека, говорят эксперты. Программа по-прежнему работает, банки выдают кредиты под 6-6,5%. При этом в начале марта председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти страны допускают рост ставок по льготной ипотеке до 12%. Эта новость заставила «зашевелиться» покупателей, которые всё ещё откладывали приобретение жилья.

«Программа господдержки работает, одобрения есть, сделки проводим, Росреестр принимает документы, никакого сбоя мы не видели, всё движется в своём темпе. Ни один застройщик не приостановил продажи, ни один банк не приостановил выдачу кредитов», — отметила Марина Ракина.

Справка

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых начала работать в середине апреля 2020 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября 2020 года, но затем её продлили до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 12 млн руб., для остальных регионов России — 6 млн руб. В июле прошлого года программа была продлена до июля 2022 года, но с повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн руб. для всех регионов.

Замереть в ожидании

А вот на вторичном рынке, напротив, наблюдается снижение спроса. Количество звонков от потенциальных покупателей сократилось на 35-40%, говорит Дмитрий Дворядкин. И главная причина спада — в высоких ставках по ипотеке. На этом рынке не работают льготные программы, а потому барнаульцы могут воспользоваться только стандартными банковскими продуктами. Из-за роста ставки Центробанка с 9,5% до 20% ставки по ипотеке также перевалили за 20%. Желающих оформить кредит на таких условиях пока нет.

«По „вторичке“ видим, что ипотек нет совсем, даже заявки люди не хотят оставлять. Количество обращений сократилось примерно на 35-40%. Старые ипотеки ещё выдают, до конца месяца ставки низкие (для тех заёмщиков, кто подал документы до роста ставки ЦБ, — прим. ред.), но новых пока нет», — говорит Дмитрий Дворядкин.

Риелторы надеются, что «разогнать» рынок вторичных квартир смогут лишь участники государственных программ по улучшению жилищных условий, в том числе дети-сироты.

Справка

Алтайский край одним из первых регионов в Сибири в 2021 году предоставил детям-сиротам выбор: они дожидаются готовых квартир, которые приобретёт регион, или получают сертификаты и сами ищут подходящие варианты. В ноябре — декабре 2021 года выдано 125 сертификатов, суммы которых составили 1,4 млн рублей. Сейчас суммы выдаваемых сертификатов больше — 2,07 млн рублей. Приобрести квартиру жители региона могут как на первичном, так и вторичном рынках.

«Вторичное жильё смотрят покупатели с наличными деньгами и сертификатами. Сумма для детей-сирот составляет 2,07 млн рублей, и по итогам квартала её ещё проиндексируют. Поэтому сертификаты, как и любые госвливания, очень помогут в кризис», — считает Дворядкин.

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В целом эксперты считают, что рынок недвижимости Барнаула в ближайшие месяцы ждёт падение: число покупателей на вторичном рынке из-за недоступной ипотеки ещё снизится. Из-за того что люди не смогут продать готовые квартиры, пострадает и сегмент новостроек, куда чаще всего и уходили собственники вторичного фонда. В результате до конца лета на рынке будет штиль.

«Ожидаем, что [временной] лаг без одобренных ипотек скажется на рынке, количество покупателей снизится уже в апреле. Я думаю, что до августа точно будет затишье, ведь все замрут в ожидании», — резюмирует Дворядкин.

Что говорят застройщики?

Алтайские девелоперы пока воздерживаются от прогнозов. Они «замерли» и ждут, какие меры введёт правительство для поддержки строительного комплекса. Российский Минстрой уже заявил, что подготовил пакет предложений, чтобы не допустить обвала рынка жилья.

«В ближайшие дни нами будет утверждён антикризисный план, который не должен допустить обвала рынка жилья. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов», — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Строительные компании рассчитывают, что власти страны введут для них льготные кредиты по проектному финансированию (сейчас ставка по ним достигла 30%), а также снизят ставки по ипотеке. Причём не только на приобретение новостройки, но и на покупку вторичного жилья.

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«Если ипотека на „первичку“ будет на уровне 10-11%, а на „вторичку“ — 15-16%, те объёмы (которые компании возводили в 2018-2021 годах, — прим. ред.) уже строить не будем, но работа не остановится. Если же „вторичка“, как сегодня говорят, будет 28%, никто не будет покупать „первичку“ за 12%. Не будет движения и хода [на рынке]. Мы понимаем, что 100% объёмы строительства сократятся. В целом нужна очень плотная работа с банками и Минстроем», — заявила руководитель компании «Алгоритм» Ксения Белоусова на собрании Союза строителей.

Цифры

Средняя стоимость квартир в Барнауле за год выросла в полтора раза: с 55,2 до 80 тыс. рублей за квадратный метр в новостройках и с 60,7 до 86,5 тыс. рублей на вторичном рынке.