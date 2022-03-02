Другая реальность. Как изменится рынок недвижимости Барнаула при ипотеке в 20%

Ставки по ипотеке, взлетевшие выше 20%, способны обрушить рынок недвижимости Барнаула и Алтайского края. По мнению риелторов, в ближайшие месяцы количество сделок резко упадёт, а застройщики отложат строительство новых проектов. Как в этих условиях изменятся цены на квартиры и что делать тем, кто планировал решать жилищный вопрос, выяснял amic.ru.

«До лучших времён»

Колоссальный рост ставок по ипотеке, о котором банки заявили 1 марта, привёл в шок жителей Барнаула. Сейчас продавцы и покупатели недвижимости разводят руками и не знают, что делать: то ли откладывать свои планы на несколько лет, то ли в спешке приобретать/продавать жильё.

«Буквально каждый час приходят новые и новые изменения. Многие собственники сильно повышают цены на недвижимость: кто-то даже на 400-500 тыс. рублей; другие отказываются продавать жилье. Так же поступают и застройщики: они резервируют часть квартир до лучших времён или увеличивают ценник на 600 тыс. и более», — отмечает руководитель агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Центральный банк России 28 февраля заявил, что намерен увеличить ключевую ставку до 20%. Своё решение регулятор объяснил тем, что необходимо «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». Российские банки также заявили о повышении ставок на кредиты. Так, Сбер увеличил проценты по потребительским кредитам до 21,9-29,9%, а ВТБ — до 29,9%. Также стало известно, что Сбер с 1 марта повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6% годовых.

«Спусковой крючок»

Ставка по ипотеке в 18-20% заинтересует лишь единичных покупателей, уверены барнаульские эксперты. Из-за этого количество совершаемых сделок станет в несколько раз меньше, чем в 2021 году, а покупать-продавать жильё будут только те, кому это действительно необходимо.

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Как вспоминает руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев, нечто подобное происходило в России в начале 2000-х, когда ипотека только-только начинала работу (ипотека появилась в России в 1997 году после принятия нескольких законов, — прим. ред.). При ставке 18-20% желающих её оформить практически не было.

«Я думаю, сейчас начнётся стагнация рынка: ставка выше 20% по ипотеке станет заградительной [мерой], то есть ипотека на какое-то время с рынка уйдёт. Останутся обменные варианты, случаи купли-продажи в связи с переездами. Сделок будет меньше в разы. Наверное, в апреле мы увидим ёмкость рынка без ипотеки (то есть все сделки пройдут без банковских средств, если ничего не изменится, — прим. ред.)», — говорит руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев.

Ипотечные сделки составляют примерно треть рынка недвижимости Барнаула, отмечает Дмитрий Дворядкин. Но без них продаж практически не было бы.

«Ставка в 20% означает, что фактически ипотека будет заморожена, и количество покупателей резко снизится. Мы видим, что треть сделок проходили с ипотекой. Но именно эта треть всегда считалась „спусковым крючком“: люди покупают одну квартиру в ипотеку, добавляется какой-то сертификат, и дальше, и дальше. Без „локомотивных денег“ на 80% количество сделок может снизиться», — отмечает эксперт.

Что будет с ценами?

Несмотря на то, что сейчас продавцы, как отмечают риелторы, в агонии взвинчивают цены, стоимость жилья в ближайшие месяцы может пойти вниз. Всё дело — вновь в ипотеке и отсутствии потенциальных сделок. Когда спрос на жильё упадет, собственники, заинтересованные в продаже, начнут привлекать покупателей именно низкой стоимостью. Так же поступят и строительные компании, предполагает Константин Никитеев.

«Взвинтить цены не проблема. Но кто станет брать квартиру, которая два года будет строиться непонятно в какой обстановке? Кто-то взвинтит цену, а кто-то постарается максимально собрать деньги. Произойдёт какое-то снижение цен. У застройщиков есть запас прочности. Может быть, падение стоимости будет аукционным, на некоторые позиции. Времена интересные, каждый день нужно держать руку на пульсе», — отмечает эксперт.

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Не исключено, что некоторые строительные компании, планировавшие реализацию новых проектов, на некоторое время заморозят свои планы. Решающим месяцем Константин Никитеев называет апрель — именно он покажет, какое будущее ждёт рынок.

«Март и апрель станут „лакмусовыми“ месяцами, по которым можно определить, как будет развиваться рынок дальше. В марте сделки ещё пройдут, но апрель покажет реальную ситуацию: будут ли продаваться квартиры в новых проектах. Только на основе этого застройщики решат, выводить ли на рынок новые ЖК», — отмечает Никитеев.

Эксперт рекомендует всем барнаульцам, которые запланировали продавать или покупать недвижимость, подождать несколько месяцев. Есть шансы, что ситуация на рынке (в том числе и ипотеки) изменится в лучшую сторону.

«Сейчас ситуация полной неопределённости, другая реальность, но мы ещё не понимаем, какая она, что в ней ценно и насколько. Не надо сбрасывать со счетов, что в такие времена у людей могут быть проблемы с работой, и вешать на себя ярмо на 15-20 лет под бешеные проценты нет необходимости. Я бы посоветовал остановиться и подождать: ставка „устаканится“, может, пойдут дотации от государства, акции от застройщиков. Надо привыкнуть к ситуации», — резюмирует эксперт.